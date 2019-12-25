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«الوطني»: تسلم إشعارات العروض عبر الموبايل


أطلق بنك الكويت الوطني خدمة تسلم إشعارات العروض عبر الموبايل أثناء التسوق NBK Geo Alerts لتتم إضافتها إلى باقة خدمات برنامج الوطني عبر الموبايل والتي تمكًن العملاء من تسلم الإشعارات الخاصة بالخصومات والعروض على الموبايل وفقاً لموقع العميل أثناء التسوق. ويأتي ذلك في إطار سعي البنك إلى التطوير المستمر لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل عن طريق توفير أحدث الحلول الرقمية لتلبية احتياجات العملاء.
وتتوفر الخدمة الجديدة لجميع عملاء الوطني بمجرد تحميل أو تحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتفعيل تسلم إشعارات خدمة NBK Geo Alerts ليتمكن بعدها العميل من تسلم إشعارات العروض والخصومات المتوافرة عبر الموبايل لدى مواقع محددة بالقرب منه وقت التسوق بالإضافة إلى تلقيه عروضا حصرية مصممة خصيصاً له في مجمع الأفنيوز ومطار الكويت الدولي بمبنى الركاب T1 ومبنى الركاب T4.


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