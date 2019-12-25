مال وأعمال

كرمت الجمعية الاميركية لمحترفي السلامة فرع الكويت شركة «ريلاينس العالمية» خلال المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لمجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والوقاية الذي نظمته الجمعية الاسبوع الماضي.

وقال التنفيذي لشركة ريلاينس العالمية امجد الصالح ان تكريم «ريلاينس» جاء لمساهماتها الكبيرة في التطوير والتميز في أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال خدمات التغذية والعمليات اللوجستية المصاحبة والمطابقة لمقاييس العالمية في مجال تكنولوجيا الصحة والسلامة والبيئة المتبعة في مواقع العمل للشركات النفطية.

وأضاف الصالح في بيان صحافي أن تقدير الجهات العالمية والمحلية لشركة «ريلاينس» في الكويت يأتي محصلة لمجهودات كبيرة وواضحة بذلت من جميع مسؤولي الشركة والعاملين بها ما اسهم في حصولها على هذا المستوى من التفوق التشغيلي والهندسي للاختراعات التحويلية والطاقة المتجددة.

واشاد الصالح بمشاركة العدد الكبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في المؤتمر والتي تناولت بالبحث والمناقشة ابرز ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال الخدمات والعمليات اللوجستية المصاحبة والمطابقة للمقاييس العالمية في مجال تكنولوجيا الصحة والسلامة والبيئة وخصوصا التي تعنى بتطبيق حلول متطورة للعناية بصحة الانسان الغذائية والبيئة والصناعية.

وذكر ان ورش العمل والمحاضرات التي عقدت على مدار يومين شهدت حضورا مكثفا من المتخصصين من جانب وعدد كبير من موظفي الشركات النفطية التابعة ما اثرى فعليات المؤتمر بكل ما هو مفيد من جوانب الصحة والسلامة والبيئة والوقاية،موضحا ان تلك المحاضرات تنعكس ايجابا على العمل في تنفيذ المشاريع القائمة.

ولفت الصالح الى ان الشركة حصدت العديد من شهادات الايزو العالمية المتخصصة في المواصفات والمقاييس للجودة والنوعية ذات المقاييس العالمية وفي مقدمتها شهادة الايزو نظام ادارة جودة التغذية من المواد الأولية وحتى المستهلك المقدمة «FSMS 22000:2005 »، وشهادة الايزو في نظام الجودة الادارية في اعمالها المختلفة «9001:2015 QMS»، وشهادة ادارة المحافظة على البيئة «14001:2015»، وشهادة الجودة في ادارة الصحة والإنسان «18001:2007 OHSAS».

والمح الصالح الى أن تكريم الشركة جاء عقب زيارات ميدانية من قبل المجموعة الهندسية للتقييم لمواقع الأعمال الشركة وذلك لتقييم نتائج أعمال تنفيذية فعالة،مؤكداً ان تلك الزيارات اثبتت الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المواقع البعيدة والنتائج المرضية التي لمسها خبراء هندسة البيئة والطاقة في الشركات التي تعمل لديها ريلاينس العالمية.

