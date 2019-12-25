مال وأعمال

أعلن بنك برقان رعايته لأنشطة «نادي الفروسية الرياضي – لموسم 2019- 2020، وذلك لدعم الرياضيين الشباب والارتقاء بالرياضة الكويتية ورفع اسم الكويت في المحافل المحلية والدولية. كما تعتبر شراكة البنك والنادي ضمن إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه الرعاية ضمن إطار التزام بنك برقان بتعزيز التراث الكويتي والرياضة بين أفراد المجتمع، خصوصاً وأن رياضة الفروسية تعد جزءاً من تاريخ الكويت. كما يفخر البنك بتشجيع المواهب الشبابية الكويتية من خلال منحهم منصات رفيعة المستوى لاستعراض مهاراتهم. حيث تساعد سباقات الخيل، والتمارين الرياضية، والتدريب الصارم في غرس المثابرة والانضباط لدى المتدربين والمتسابقين.

