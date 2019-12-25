مال وأعمال

أقالت بوينغ رئيسها التنفيذي، دينيس مويلنبيرغ، بعد فترة عصيبة واجهت خلالها الشركة سلسلة من المشاكل، على رأسها حادثان قاتلان لطائرات 737 ماكس.

وقد أعلنت الشركة تولي رئيس مجلس الإدارة ديفيد كالهون منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الـ13 من يناير من العام 2020.

وقالت بوينغ في بيان صحافي إن مجلس إدارتها قرر فصل مويلنبيرغ، لأن العملاء والمنظمين لم يعد يثقوا في قرارات الشركة، مضيفة أن تغيير القيادة «كان ضرورياً لاستعادة الثقة في الشركة، بينما تعمل على إصلاح العلاقات مع الجهات التنظيمية والعملاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين».

وعُلّقت طائرة بوينغ 737 ماكس، التي كانت الطائرة التجارية الأكثر مبيعاً للشركة، في جميع أنحاء العالم في مارس من العام 2019 بعد حادثين قاتلين أوديا بحياة 346 شخصاً. ولا تزال الطائرة معلقة وممنوعة من السفر اليوم، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها بوينغ مع الهيئات التنظيمية للحصول على موافقة للطيران.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستعلق إنتاج طائرات 737 ماكس ابتداء من شهر يناير، رغم أنها كانت قد استمرت سابقاً في إنتاج طائرة 737 ماكس رغم تعليق رحلاتها، إلّا أن عدم اليقين بشأن موعد قيام الهيئات التنظيمية الفيدرالية بالسماح للطائرات بالتحليق جعل إكمال إنتاجها غير ممكن.

كما فقدت بوينغ أيضاً ثقة المشرعين بها، لا سيما بعد أن أدلى موظف سابق بشهادته أمام الكونغرس في مطلع هذا الشهر، قائلاً بأن بوينغ تجاهلت مخاوف تتعلق بالسلامة عند بناء 737 ماكس، بالإضافة إلى تلميح أحد المبلغين عن المخالفات أن شركة بوينغ تعاني من مشكلة ثقافية حيث تخاطر بالجودة لتوفير التكاليف وترتكب أخطاء في الإنتاج.

ووفقاً لشخص مطلّع على قرار مجلس إدارة الشركة، فإن مويلنبيرغ أُبلغ مساء يوم الأحد الماضي بأن بوينغ ستطلب منه الاستقالة. وكان قد أصبح مويلنبيرغ، الذي يبلغ من العمر 55 عاماً، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة طيران في العالم في يوليو من العام 2015، حيث شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة، إلّا أنه تخلى عن المنصب في أكتوبر الماضي. وقد عمل مويلنبيرغ في بوينغ بعدد من الأدوار المختلفة منذ العام 1985.

ويعمل الرئيس التنفيذي المقبل، كالهون، في مجلس إدارة بوينغ منذ العام 2009، كما شغل أيضاً منصب مدير إداري أول في مجموعة بلاكستون، وكان سابقاً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نيلسن» القابضة.

