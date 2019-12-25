مال وأعمال

سجلت الأسهم الأوروبية تداولات قرب أعلى مستوى على الإطلاق يوم في أسبوع قصير بسبب العطلات، بدعم من التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمي في ظل إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تقريبا دون تغير يذكر . وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة وهبط المؤشر إيبكس الإسباني 0.41 بالمئة وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي استقرارا في التداولات، بينما المؤشر داكس الألماني والمؤشر ميب الإيطالي مغلقان في عطلة بمناسبة عطلات عيد الميلاد. وتتلقى معنويات المستثمرين دفعة مع اقترب العام الجديد في ظل تراجع على ما يبدو لأكبر المخاطر على النمو العالمي وهي الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين والضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعد نمو طفيف في الربعين الثاني و الثالث، يتجه المؤشر القياسي لإنهاء العام على أكبر مكسب سنوي في عقد. ومن المتوقع أن تدعم السياسة النقدية الميسرة الأسهم الأوروبية في 2020.