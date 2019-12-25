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مال وأعمال

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11 مليار جنيه صادرات مصر لقائمة أكبر 5 دول


أظهرت نشرة التجارة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 5 دول صدرت إليها مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وهي الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند وتونس.
ورصدت النشرة وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول في شهر سبتمبر الماضي لنحو 11 مليار و540 مليون جنيه «721 مليون و294 ألف دولار» – متوسط سعر الدولار 16 جنيها -، مقابل 8 مليارات و815 مليون جنيه «550 مليون و977 ألف دولار» خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت 2 مليار و725 مليون جنيه «170 مليون و317 ألف دولار».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 2 مليار و736 مليون جنيه «171 مليون و36 ألف دولار»، موزعة بين صادرات الملابس وكانت صادراتها نحو 47 مليون و401 ألف دولار بزيادة 8 ملايين و822 ألف دولار عن نفس الشهر من العام السابق، يليها وقود وزيوت معدنية، وسجاد وأغطية وملح وكبريت.


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