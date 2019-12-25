مال وأعمال

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر، مع وفد من شركة تويوتا تسوشو اليابانية،متابعة مشروع تصنيع أكثر من 240 ميني باص تعمل بالغاز الطبيعي بدل الميكروباصات التي تعمل بالسولار.

وأكدت نصر أن الحكومة تضع أولوية لمشروع إحلال الميكروباص الذي يعمل بالسولار ليحل محله ميني باص بالغاز الطبيعي من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يتم تصنيعهم داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعظيم التصنيع المحلي، مشيرة إلى العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيح لشركة تويوتا تسوشو التوسع في أنشطتها بمصر خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية.

