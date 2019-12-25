مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1490.30 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1490.75 دولاراً. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1494.30 دولاراً.

وأظهرت بيانات أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير شباط، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي مما أثر سلبا على التصنيع. ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم. ويتجه الذهب صوب تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بارتفاع 16 في المئة لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 17 شهرا والذي أدى لاضطراب الأسواق المالية العالمية.

وحتى مع اتخاذ بكين وواشنطن خطوات لنزع فتيل النزاع بينهما، فإنهما تختلفان بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ والتعامل مع أقلية الويغور المسلمة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 في المئة إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 17.64 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وربح البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1880 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 937.12 دولاراً.

