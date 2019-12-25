وطن النهار

استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد.

واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه النائب العام المستشار ضرار العسعوسي حيث قدم لسموه المحامي العام المستشار فهد العتيقي وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

واستقبل سموه عائلة الطبطبائي كلا من د. هاشم مساعد الطبطبائي ود. وليد مساعد الطبطبائي ورشيد السيد يوسف الطبطبائي ومساعد وليد الطبطبائي حيث اعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضل سموه في اصدار العفو الاميري عن ابنهم د. وليد مساعد الطبطبائي.

كما استقبل سموه عائلة الدوسري كلا من عبدالله حسيان الدوسري ومبارك حسيان الدوسري ومحمد نايف حسيان الدوسري وعبدالعزيز نايف حسيان الدوسري وعبدالرحمن نايف حسيان الدوسري.

حيث قدموا جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لسموه على تفضله في اصدار العفو الاميري عن ابنهم محمد نايف حسيان الدوسري.

حضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله.

وجاء لقاء صاحب السمو أمير البلاد مع عائلة (الطبطبائي) وعائلة (الدوسري) كالتالي:

صاحب السمو: يا هلا شخبارك وطمني عنك، حمد الله على السلامة.

? وليد الطبطبائي: والله بخير الله يسلمك، مشكور على العفو.

? صاحب السمو: بالعكس جيتوا أهلكم وعند اخوانكم وديرتكم.

? وليد الطبطبائي: عيالك احنا الله يحفظك، ومشكور انك مكنتنا نحضر عزاء الوالدة وجنازتها وهذه مو غريبة عليك يا سمو الأمير.

? صاحب السمو: ولو ولو بومساعد.

? وليد الطبطبائي: والدنا، الله يحفظك مشكور ما قصرت.

? صاحب السمو: يا هلا عبدالله الدوسري شلونك؟

عبدالله الدوسري: يطول عمرك ونشكرك على عفوك.

? صاحب السمو: أعوذ بالله.

? عبدالله الدوسري: هذه ميزة شيمة الكرام وأنتم الكرام والله يحفظكم.

? صاحب السمو: أنتم في بلدكم وعند أهلكم وإخوانكم.

? عبدالله الدوسري: انت أبونا وأبو الجميع الله يحفظك ويجعله بميزان أعمالك، الله يطول عمرك ويحفظك.

? محمد الدوسري: سامحنا طال عمرك، مالك الا طيبة الخاطرصاحب السمو: حمدالله على سلامتك.

? محمد الدوسري: مشكور جزاك الله خير ما قصرت الله يطول عمرك ويخليك لنا انت والد الجميع، مالك إلا طيبة الخاطر طال عمرك.

? وليد الطبطبائي: الله يمتعك بالصحة والعافية والحمد لله على سلامتك وفرحنا برجعتك سالم الحمد الله.

? صاحب السمو: الأخ هاشم شلونك؟هاشم الطبطبائي: والله بخير عساك بخير.

? صاحب السمو: الاخوان شلونكم، يا هلا فيكم ومرحبا، الله يحييكم.

? محمد الدوسري: صبحك الله بالخير طال عمرك، شلونك شلون صحتك الله يعطيك الصحة والعافية، فرحنا بجيتك سالم.

? صاحب السمو: الله يحفظكم تسلم.

? عبدالله الدوسري: ماكو مثل الكويت الله يحفظها بلدنا وين ما نروح لازم نرجع لها ويحفظ شيخنا وأميرنا ويحفظ لنا آل صباح كلهم.

? مبارك الدوسري: عائلة آل حسيان والدواسر كلهم يبلغونك السلام ويشكرونك ويشكرون آل صباح ويشكرون الحكومة ويشكرون الشعب الكويتي كافة، ماهي غريبة عليهم ولا على أمير الإنسانية وكلهم يقتدون فيك طال عمرك.

? سمو الأمير: يشرفنا سلم عليهم.

? صاحب السمو: هذا ولدنا.

? محمد الدوسري: ما يحتاج طويل العمر إي بالله إنت أبو الجميع.

? صاحب السمو: أنا مثل أبوه أنا ترى اعتبرني أبوك.

? محمد الدوسري: أبوي انت ما يحتاج أبو الجميع جعل عمرك طويل.

? رشيد الطبطبائي: حنا يا طويل العمر ودنا نبلغك شكر وتحيات عائلة الطبطبائي كبيرها وصغيرها رجالها ونسائها يعني حقيقة المكرمة والعفو اللي شملت فيه الدكتور وليد والأخ محمد لا شك انه أدخل الفرح والسعادة والسرور والبهجة في نفوس الجميع.

? صاحب السمو: العفو اللي جاء لأنكم أنتم احترمتوا القضاء، احترموا القضاء، وجو وقالوا للقضاء حاضرين.

? وليد الطبطبائي: انشاء الله، مالك إلا طيبة الخاطر، مشكور إنك فتحت باب العفو هذا شيء تشكر عليه ما قصرت، بإذن الله يستفيدون من المكرمة هذه ويجون إن شاء الله ويطيبون خاطرك، إنت والدهم وهم عيالك.

? صاحب السمو: ما أتمنى لهم إلا الخير وأتمنى لهم إن شاء الله الهدوء والسكينة.

? وليد الطبطبائي: احنا مقدرين وضع البلد والأجواء الخارجية صعبة صراحة، بارك الله فيك.

? محمد الدوسري: المسامحة طال عمرك، مالك إلا طيبة الخاطر.

هذا وأعرب د. وليد الطبطبائي عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على اصداره مرسوم العفو عنه قائلا: «اكرر شكري وتقديري لسمو الامير لاصداره مرسوم العفو عنا».

وقال الطبطبائي في تصريح عقب استقبال سمو أمير البلاد لعائلة الطبطبائي أمس «تشرفنا اليوم بلقاء والدنا صاحب السمو امير البلاد اذ كان اللقاء فيه جو من الحميمية فعلاقتي بوالدنا صاحب السمو علاقة قديمة وكبيرة تمتد الى نحو 25 عاما منذ ان كان سموه وزيرا للخارجية ثم رئيسا للوزراء ثم بعد ذلك حين اصبح اميرا للبلاد فبيني وبينه ألفة».

وأعرب عن سعادته بلقاء سموه مضيفا «لقد شكرت سمو الامير على كرمه في اصدار العفو عني وشكرته على السماح لي بحضور جنازة والدتي وحضور العزاء وهذا شيء لا يحصل الا في الكويت».

وأكد الطبطبائي ان «اللقاء اتسم بالابوة وكأنه لقاء عائلي اذ خرجنا فرحين وسعداء بهذا اللقاء وهذه الاجواء الطيبة».

وقال في ختام تصريحه «اكرر شكري وتقديري لسمو الامير لاصداره مرسوم العفو عنا ونسأل الله العلي القدير ان يتمم عليه صحته ويوفقه لخدمة البلاد والعباد».

من جانبه قال رشيد الطبطبائي في تصرح مماثل «تشرفت اليوم بزيارة صاحب السمو أمير البلاد مع ابن عمي وأخي د. وليد الطبطبائي وأيضا مع عائلة الاخ محمد الدوسري وحقيقة جئنا لنقدم الشكر لصاحب السمو الامير على هذه المكرمة والعفو الذي اصدره بحق د. وليد الطبطبائي».

وأضاف «لا شك ان هذه المكرمة وهذا العفو قد صدر من صاحب السمو الذي هو بمثابة والد الجميع وأيضا هو رمز وقائد للانسانية وهذه ليست غريبة على صاحب السمو وعلى اهل الكويت بشكل عام وقد أبلغنا سموه ان هذا العفو ادخل الفرح والسعادة والسرور في نفوس اسرة الطبطبائي جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا وأن العفو حقيقة يقرها الدين وهو من مكارم الاخلاق.

وقال «ابلغنا سموه ان الله سبحانه وتعالي يصطفي من عباده من يقيم العفو على الناس لما فيه من صفات التسامح والرحمة والحمد لله فمثل هذا الامر يعزز الروابط الاجتماعية بين افراد المجتمع الكويتي الذي جبل على التسامح وعلى مكارم الاخلاق كما يدعو الانسان ويقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا العفو الذي صدر حقيقة اثلج صدور الاسرة واهل الكويت ونتمنى ان يكون هذا هو النهج الذي يقوم عليه المجتمع الكويتي وهذا الامر ليس غريبا لا على صاحب السمو ولا على النهج الذي اختطه المجتمع الكويتي والحمد لله على كل حال».

بدوره قال عبدالله الدوسري في تصريح آخر «أشكر صاحب السمو على عفوه وهذا من شيم الكرام وليس غريبا من والد الجميع هذا العفو الذي شمل من هم قبل وشملنا فنشكره شكرا كثيرا وهي ليست غريبة على سموه فالعفو من شيم الكرام فوالله نعجز عن الكلام والتعبير بشكره وقد كان كلام سموه طيبا وقد ارتحنا جدا للقائه».

وأضاف ان «الحكم حكم القضاء وسمو الامير اطال الله عمره عفى عنهم بعفوه الممنوح له ويقدر عليه وهناك قضاؤنا النزيه فنشكر سموه ونشكر قضاءنا ونشكر جميع من قام بهذا الامر والعفو وسعى فيه».

من جهته قال محمد نايف الدوسري في تصريح مماثل «لا شك ان الاجتماع كان اجتماع أب مع ابنائه فنشكر سمو الامير وجزاه الله خيراً على عفوه وهذه ليست غريبة عليه وهو الملقب بقائد الانسانية وخير الكويت وخيره عم العالمين فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأطال بعمره فنحن فرحين بعودته سالما والله يوفقه بما فيه خير للعباد والبلاد».

