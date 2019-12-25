وطن النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح أمس، أسرة المغفور له باذن الله تعالى أحمد الظفيري.

ونقل الفريق النهام لأسرة الظفيري خالص تعازي الوزير أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعرب عن مواساته لهم.

وأوضح الفريق النهام أن القضية محل اهتمام القيادة السياسية والقيادة العليا للمؤسسة الأمنية وأن الوزير أنس الصالح أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في واقعة الوفاة على أن ترفع تقريرها خلال أسبوع، كما قرر وقف جميع من لهم ارتباط بالقضية عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيقات. وأبرز الفريق النهام ان القضية بين أيدي النيابة العامة منذ اللحظة الأولى تأكيداً على الالتزام بمنهج الشفافية والموضوعية الذي تلتزم به وزارة الداخلية.

