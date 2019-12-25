وطن النهار

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أصيب 7 اشخاص بينهم اطفائي في حريق هائل اندلع صباح أمس باحدى العمارات في منطقة بنيد القار، تمت السيطرة عليه قبل امتداده الى العمارات المجاورة.

ووفق مصدر اطفائي افاد بان بلاغا ورد صباح أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق باحدى العمارات في منطقة بنيد القار وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الهلال والشهداء والانقاذ الفني الى موقع الحريق، حيث تبين بان عمارة مكونة من 10 أدوار اندلعت النار في الدور الارضي فتم اخلاؤها من السكان والبالغ عددهم 100 شخص وبينهم اطفال، ونقل 7 اشخاص بسيارات الاسعاف الى مستشفى الاميري بينهم اطفائي بعد تعرضهم لحروق طفيفة واختناق.

باشر رجال الاطفاء بمحاصرة النار وإخمادها خلال وقت قياسي، وقد تسبب التخزين وعمل القواطع داخل الشقة باغلاق المخارج الخاصة بالطوارئ وعدم تمكن رجال الاطفاء للوصول للحريق واخراج الاشخاص المحتجزين.

