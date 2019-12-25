وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولى لازالة التعديات على املاك الدولة في جميع المناطق بالمحافظة.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة بحولي أحمد رمضان بأن مفتشي الفريق يقومون بجولات تفتيشية على مدار الساعة لرصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مناشداً الجميع الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية تجنباً للمخالفة والغرامة.

من جانبه أوضح نائب رئيس فريق الطوارئ ورئيس النوبة «ج» ابراهيم السبعان بأن الجولات التفتيشية التى نفذها المفتشون على مناطق المحافظة أسفرت عن تحرير36 مخالفة وفق لائحة المحلات والاعلانات فضلا عن ازالة 14 حاجزاً حديدياً و5 أحواض زهور.

وتابع السبعان بأنه تمت ازالة 25 متراً من السلاسل الحديدية تستغل لحجز المواقف الى جانب توجيه 7 انذارات تعد على أملاك الدولة بالاضافة الى التعامل مع 6 شكاوى واردة.

ومن جانبها دعت ادارة العلاقات العامة الجمهور التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية وارساله عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ أو الاتصال على الخط الساخن 139 وسيتم التعامل معه على الفور.

