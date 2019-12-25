وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر أن رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع قدم اقرار ذمته المالية الأول بمناسبة تعيينه رئيساً لديوان المحاسبة وذلك في مقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وذكر بوزبر أن لقاء جمع المستشار عبدالرحمن النمش رئيس الهيئة بالشايع، بعد انتهاء اجراءات تقديم رئيس ديوان المحاسبة لاقراره، وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة وديوان المحاسبة في مجال الرقابة وتبادل المعلومات ومكافحة الفساد، حيث أكد رئيسا الجهتين على ايمانهما الكامل بأن الأولوية في خطط عمل الجهتين الرقابيتين للفترة المقبلة هي العمل على تجفيف منابع الفساد ووقف هدر المال العام من خلال الحيلولة دون وقوع اعتداء على أموال الدولة، كما ناقش رئيسا الجهتين امكانية تأطير سُبل التعاون من خلال بروتوكول تعاون بين الجهتين.

