وطن النهار

بدأت هيئة القوى العاملة في تطبيق أول (5) مهن لمعلمي ذوي الاعاقة اختصاصي علاج طبيعي ومشرف فني واختصاصي نطق ومعلم متلازمة داون ومعلم اعاقة حركية، ضمن مشروع منظومة المؤهلات المهنية وفق الجدول الزمني المحدد لخطة التنمية الوطنية 2019/2020.

وقالت المتحدث الرسمي للهيئة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام أسيل المزيد، ان النهج يأتي ضمن مشروع خطة التنمية الوطنية، حيث أشارت المادة (7) من الفقرة الرابعة في القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة الى اختصاص الهيئة باصدار القرارات المتعلقة بالوظائف والمهن وا?عمال التي ? يجوز شغلها إ? بعد اجتياز ا?ختبارات المهنية وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت المزيد الى أن عدد المتقدمين بلغ (220) متقدما حتى الآن على أن يتم تطبيق (5) مهن أخرى في بداية يناير 2020، موضحة أن الهيئة العامة للقوى العاملة قد بدأت في مشروع منظومة المؤهلات المهنية ضمن خطة التنمية الوطنية في سنة 2018/2019 وعقدت عدة ورش للمتقدمين للاختبارات لـ 10 مهن لمعلمي ذوي الاعاقة العاملين بالمدارس الخاصة والحضانات والمؤسسات التأهيلية ضمن اطار خطة التنمية الوطنية.

