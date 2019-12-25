وطن النهار

قال السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ إن الكويت مكان يجمع بين الهدوء والحيوية، مؤكدا عمله على تعزيز العلاقات والروابط بين الصين والأصدقاء في شتى المجالات، وتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها الرئيس شي جين بينغ وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على الدفع بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية- الكويتية نحو آفاق ارحب وباستمرار. وأضاف قانغ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته السفارة صباح امس في فندق شيراتون بمناسبة مرور عام على توليه منصبه في الكويت بحضور سعد العلي نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة «كونا» عدنان الراشد أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية ونائب رئيس التحرير لجريدة الأنباء وكبار المسؤولين من السفارة: أنا نصف إعلامي إلى حد ما، فسبق لي أن عملت في مجال الدبلوماسية الإعلامية في وزارة الخارجية لسنوات طويلة، وقبل أن أتولى منصب السفير، كنت مسؤولا عن الدبلوماسية العامة في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، وكان التعامل مع وسائل الإعلام والأصدقاء الصحافيين يمثل جزءاً من مهام عملي حينذاك. فعندما رأيتكم أصدقائي الصحافيين اليوم، شعرت وكأنني قابلت الأصدقاء القدامى.

واستعرض قانغ ما تم تحقيقه من تطور في العلاقات الصينية- الكويتية خلال السنة المنصرمة، لافتا إلى وجود صداقة تاريخية تربط بين البلدين. مضيفا إنه خلال زيارة الدولة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للصين، قرر زعيما البلدين سويا إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي اعطى زخماً قويا وجديداً لتنمية العلاقات بين البلدين وارتقى بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. وخلال السنة الماضية بعد وصولي إلى الكويت، أحرز التعاون الصيني- الكويتي تقدما ملحوظا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وقال قانغ ان الثقة السياسية المتبادلة شهدت تعزيزا مستمرا ففي شهر نوفمبر الماضي، عقد البلدان أول اجتماع تحت إطار آلية التعاون الثنائي بين الصين والكويت، حيث استعرض الجانبان سوياً تقدم تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير للصين، وخلال هذه السنة كانت الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى كثيفة، حيث قام كل من نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني نينغ جي جه ونائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ورئيس جمعية الصين للصليب الأحمر السيد تشن تشو بزيارة الكويت، وانعقدت الدورة السادسة لاجتماع اللجنة الاقتصادية والفنية والتجارية المشتركة بين الصين والكويت. بالإضافة إلى ذلك حافظ البلدان على تنسيق وثيق حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية. وقام العديد من المسؤولين البارزين الكويتيين بزيارة الصين أيضا.

وقال قانغ في الوقت الراهن تمر العلاقات الصينية- الكويتية بأفضل مراحلها في التاريخ معربا عن سعادته لما تم تحقيقه لتنمية العلاقات الصينية- الكويتية في السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال نائب رئيس تحرير وكالة الانباء «كونا» سعد العلي ان العلاقات الكويتية - الصينية تطورت خلال السنوات الماضية في الجانب الاعلامي والاقتصادي والثقافي، مضيفا ان الصين أبرمت سلسلة اتفاقيات مع الدول العربية ومنها الكويت وهذا يعكس الاهتمام على جميع الصعد ويعكس سياسة الانفتاح التي تسير عليها.

وذكر العلي ان الصين تحتل اعلى ثاني اقتصاد في العالم ولديها مبادرة الحزام والطريق والذي لاقى قبولاً في العالم وبالرغم من الزيادة في العلاقات بين البلدين. واضاف ان الحضور الاعلامي العربي ليس بالطموح في الصين ونظرا لاهمية الصين فلابد ان يكون هناك تواجد اعلامي اكثر واكبر.

وختم العلي بقوله: ان تواجد الاعلام الصيني يعتبر نوعا ما خجولا في العالم العربي وبالرغم من الاتفاقيات الا ان المسافات تعتبر بعيدة الا ان هناك تبادلا من حيث المسافة الثقافية مع الصين والاعلام لابد ان يكون موجودا لكي ينقل صورة جميلة عن العالم العربي والصيني والخطوات التي اتخذت الا ان الطريق طويل.

