وطن النهار

رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس أمس على ان يبدأ المجلس في جلسته التكميلية اليوم النظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس.

وكان مجلس الامة بدأ في وقت سابق أمس جلسته العادية بتأدية رئيس واعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) اليمين الدستورية وذلك لمباشرة اعمالهم في مجلس الامة وفقا للمادة (91) من الدستور.

وتلا ذلك اعلان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مداخلة له ان الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع مؤكدا «مدها يد التعاون مع مجلس الامة الى ابعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد».

وانتقل المجلس بعدها الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة وبند الاسئلة ثم البت في طلبات تشكيل اللجان المؤقتة وطلبات التحقيق وانتخاب اعضائها.

كما وافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في القضيتين رقم (1146/2019) ورقم (1340/2019) جنح المباحث الالكترونية.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30 بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين والغائبين واعضاء اللجان الغائبين عن أكثر من اجتماع.

عبدالله الكندري: انا قدمت استقالتي من لجنة حماية المال العام.

الغانم: الامانة تحسب الغياب والحضور بعد قبول الاستقالة، عملا بالمادة 68 من اللائحة.

تتلى الأوامر الأميرية الخاصة بتشكيل الوزارة.

عبدالله الرومي: مع التقدير للحكومة تليت مراسيم أميرية وبها شبهة دستورية وحتى لا يأتي يوم على باحث يبحث ويجد شبهة دستورية، فان اعفاء الوزراء بموجب امر أميري لا يجوز وفق الدستور والقضية محددة بثلاثة اختيارات، ولي العهد، وتعيين رئيس الوزراء، واختيار نائب لسمو الأمير في حالة تعذر سمو ولي العهد، وأيضاً وقع رئيس الوزراء على مرسوم بتكليف وزير الصحة وهو لم يكلف بتصريف العاجل من الأمور وهذا مخالف للدستور. وأدى الوزراء اليمين الدستورية.

رئيس الوزراء: أود أن أجدد عظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير على الثقة الغالية وأسأل الله ان يعينني على تحمل مسؤولياتها وأشكر اعضاء مجلس الوزراء على تحملهم المسؤولية الوزارية في هذه الفترة الحرجة، والحكومة تمد يدها للتعاون الى ابعد مدى. وستقدم الحكومة برنامجها في 3 أسابيع وسيأخذ بالاعتبار توجيهات صاحب السمو، والتوازن بين الطموحات والامكانات، وأمامنا مسؤولية مشتركة ومشروع وطني عنوانه التعاون من أجل ترجمة توجيهات سمو الأمير، ونحن يقع علينا العبء الأكبر وسيتضمن البرنامج الحد من بؤر الفساد، ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير اجهزة الحكومة والانتقال الى الحكومة الرقمية، ولذلك فان الحكومة تمد يدها للتعاون لأبعد مدى لتنفيذ وترجمة توجيهات صاحب السمو.

التصديق على المضابط

وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط.

الغانم: تلقى أهل الكويت نبأ وفاة عضو المجلس للفصل الثالث ناصر محمد الساير الذي كان مثالا للبرلماني الخلوق وله اسهاماته المميزة في العمل الخيري فبالاصالة عن نفسي اتقدم بصادق العزاء والمواساة لأهله وذويه وان يتغمده بواسع رحمته.

الوزير مبارك الحريص: العم ناصر الساير أحد رجالات الكويت الكبار وعمل في البرلمان من أجل رفعة الكويت ولم يبخل برؤيته الثاقبة على الكويت.

وانتقل المجلس الى الرسائل الواردة وهي:

رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له بمناسبة نيله الثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء.

رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني حول مصروفات التسليح والمخالفات والتجاوزات التي تحتويها بالاضافة الى التوصيات الواردة بشأنها.

موافقة عامة.

تعهدات حكومية

الدقباسي: بعيداً عن الهمز والغمز واللمز وبقلب صادق نتمنى للحكومة التوفيق، نحن سعداء بسماع التعهدات من رئيس الحكومة، الفساد هو الشيء الأوحد المراد تنظيفه، ويجب ان يحارب من أعلى الى أسفل، وعندما نرى الرؤوس الكبيرة تحاسب فهذا شيء جيد، فنحن امام منعطف تاريخي لا يحتاج الى وعود حكومية فالشعب سئم من سماعها.

الدمخي: المدة التي أخذها رئيس الوزراء طويلة ويفترض ان يكون البرنامج موجوداً الآن واختيار الوزراء يكون وفق البرنامج، وحماية المدافعين عن مصالح الأمة اوجب ما يكون على هذه الحكومة، وإذا أردنا ان نحارب الفساد فيجب حماية المصلحين، وأنا انبه وزير الدفاع الى حماية الضباط الذين ابلغوا واحالوا الى صندوق الجيش، هناك شبهات قوية في بنود التسليح، يكفي فقط اسعار طائرات «اليوروفايتر» في دول مجاورة و«الكاراكال» الفرنسية كان يفترض استلام طائرتين الاسبوع قبل الماضي وفي طريق العودة حدث خلل فني في الطائرتين.

حمدان العازمي: رئيس الحكومة قال اليوم شيئاً يبشر بالخير عن الفساد، نحن نثق في ان هذه الأقوال ستكون أفعالاً وألا يوجد أحد فوق القانون لم نرَ في الحكومات السابقة اي وزير تتم محاكمته او محاسبته. اي مسؤول عنده تجاوزات تريد تبرأته نحيله إلى النيابة، أحد ابناء الأسرة ابلغ عن فساد ضد شيخ آخر وسمعنا انه جرى اتصال بسحب هذا البلاغ.

عبدالله الكندري: الكل ينتظر ما تقدمه الحكومة هل هي برامج حقيقية ام انها اقوال، قدمنا طلبا بشأن استثماراتنا في الخارج التي تقارب 592 مليار دولار.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الأسئلة.

خالد الشطي: سؤالي لوزير التربية بشأن عدد المتقدمين للوظائف الاشرافية. السؤال قديم الا ان المسألة استفحلت اكثر في الوظائف الاشرافية ليس فقط في وزارة التربية بل في المعهد التطبيقي وهناك تلاعب كبير، واحدى اللجان اعطت احد المرشحين صفرا من ثلاثين وهو احد المتفوقين في المعهد التطبيقي وهناك كفاءات يتم اقصاؤها من تلك اللجان. اعلم ان طريق الاصلاح عسير يا وزير التربية فهناك فساد في اللجان ويجب ان تضع حدا لهذا العبث والقضاء على فساد اللجان ويجب مكافحة نمور وذباب الفساد.

الرومي: سؤالي لوزير التربية بشأن انشاء فصول خاصة لبطء التعليم. انا كنت احد مقدمي هذا القانون وهو يمس شريحة من الأبناء، الفصول في المدارس الحكومية لا تستطيع استيعابهم ولذلك يذهبون الى المدارس الخاصة وهذا شيء مكلف على ولي الأمر. اطفالنا ليسوا بطيئي التعلم بل وزارة التربية بطيئة في التحرك، يجب ايجاد فصول خاصة لهم بالثانوية، سألت الوزير هل هناك تقارير وجاءت الاجابة «بنعم» ولكن لم يدرجوا هذه التقارير في الاجابة، عدد الطلاب أكثر من 500 في مرحلة الابتدائي.

الرويعي: سؤالي لوزير التربية لتزويدي بنتائج التحقيق مع جميع مديري المناطق التعليمية ولم تردني الاجابة. وأذكر الوزير السابق بالخير حيث كان متعاونا معنا في اللجنة التعليمية، وندعو للوزير الجديد بالتوفيق.

مبارك الحجرف: سؤالي لوزير التجارة عن سبب عدم نقل حراج السيارات الى منطقة ارحية. أكرر اعتراضي على طريقة بند الاسئلة فيجب أن تكون المناقشة آنية وليست لسؤال قديم، الكويت الدولة الوحيدة التي ليس لديها حراج سيارات منظم مثل الحراج القديم وكان هناك مردود مالي للدولة. اما الآن فهناك سوق سوداء وهذا اعتبره تبديداً للمال العام. واطالب بسرعة انجاز حراج السيارات.

وزير التجارة: السؤال قديم وهناك موقع دائم تم تخصيصة مع هيئة الشراكة منذ اسبوعين في طريق السالمي وهو مؤقت ثم نقله الى الموقع الدائم وانا اتفق مع الأخ النائب فيما قاله.

مبارك الحجرف: الموقع الحالي هو أفضل موقع ولا يعقل أن ينقل الى ارحية وهي منطقة نائية فلا يعقل أن مواطنة تذهب الى أقصى الكويت في الصحراء لبيع سيارتها.

وزير التجارة: تحديد الموقع يقع على عاتق المجلس البلدي وليس وزارة التجارة. سنزيل بعض المعوقات في الموقع الحالي ثم نقله الى الموقع الدائم.

قاعدة الانتخابات

محمد الدلال: سؤالي لوزير الداخلية بشأن تغيير الباقات المدنية للمواطنين والآلية المناطة بذلك، أولاً الكويت بحاجة الى نهج جديد لأن الادارة الحكومية تعاني من ضعف شديد، والسؤال يتعلق بصورة من صور الفساد فهناك تلاعب في مصير الامة والقاعدة الانتخابية فأحد الاصدقاء يكتشف فجأة أن هناك 40 شخصاً مسجلا على بيته في جنوب السرة، هذا الأمر يحدث في كل الدوائر الانتخابية بتلاعب وتعاون من الأجهزة الحكومية، ورد الوزير أنه لا توجد آلية للتدقيق، لعب كبير في تغيير القاعدة الانتخابية والمرشحين للانتخابات.

لا أستطيع أن أصدق يا سمو الرئيس أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد وهذا أحدها.

اللجان المؤقتة

وانتقل المجلس لنبد طلبات التحقيق واللجان البرلمانية المؤقتة.

الغانم: النائب مبارك الحريص أصبح وزيرا الآن وهو كان عضوا في لجنة الميزانيات فمن يترشح عنه.

وتمت تزكية عودة الرويعي عضواً في لجنة الميزانيات.

الغانم: هل يوافق المجلس على استقالة النائب عبدالله الكندري من لجنة حماية الأموال.

وتمت الموافقة

وتم تأجيل الترشح للجنة حماية الأموال لعدم قبول اي عضو الترشح لها بديلاً لعبدالله الكندري.

وتمت الموافقة على تشكيل لجنة للبيئة حيث تمت تزكية عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وعبدالله الكندري.

وتمت تزكية لجنة حقوق الانساني من النواب عدنان عبدالصمد وصفاء الهاشم ومحمد هايف وعادل الدمخي وفراج العربيد وثامر السويط وخليل عبدالله.

وتشكيل لجنة الاسكان من النواب وفيصل الكندري وراكان النصف وعلي الدقباسي. وتشكيل لجنة الشباب والرياضة من النواب أحمد الفضل وحمدان العازمي وصالح عاشور وفيصل الكندري وخليل عبدالله.

وتشكيل لجنة شؤون ذوي الاعاقة من النواب والموافقة على تشكيل اللجنة مبارك الحجرف وعودة الرويعي وطلال الجلال وخليل الصالح وعبدالله الكندري.

وتشكيل لجنة المرأة والاسرة من النواب وتمت تزكية صفاء الهاشم والحميدي السبيعي ومحمد الدلال.

وتشكيل لجنة تحسين بيئة الاعمال من النواب يوسف الفضالة وأحمد الفضل وراكان النصف وحمدان العازمي وخالد العتيبي.

وتشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية من النواب اسامة الشاهين وخليل الصالح وبدر الملا ومحمد الحويلة ومبارك الحجرف.

لجان التحقيق

وانتقل المجلس الى طلبات لجان التحقيق.

طلب لجنة تحقيق بشأن وفاة المواطن أحمد الظفيري وتمت الموافقة على الطلب وتزكية نايف المرداس ومحمد الدلال وعادل الدمخي.

ثامر السويط: نعزي اسرة المرحوم أحمد الظفيري وهو مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم حجزه وللأسف توفي وهو موقوف ولم يتم اخطار اهله ويقال انه تم ضربه، ونثمن خطوة وزير الداخلية تشكيل لجنة محايدة ونحن نثق في هذه اللجنة وهو تحقيق اداري، وقد تفاعل الشعب الكويتي بجميع أطيافه وهذا يدل أن الشعب يرفض اسلوب العصابات.

عودة الرويعي: أيضاً هناك حادثة أخرى بشأن حسين قعيدي ولايمكن أن نقبل أن تكون جنحة مرور وأنا أخذت وعداً من وزير الداخلية أن تتم اعادة التحقيق فيها وإلا سنطلب احالتها الى لجنة حقوق الانسان.

طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن التعيينات في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها. وتمت الموافقة على تشكيل اللجنة.

الحميدي السبيعي: كانت لدينا نية تقديم استجواب ولكن من باب التعاون مع الحكومة طلبنا تشكيل لجنة.

وتمت تزكية النواب خليل عبدالله والحميدي السبيعي وبدر الملا وصالح عاشور وفيصل الكندري.

طلب تشكيل لجنة تحقيق لاخلاء الأراضي التابعة لمؤسسة الموانئ وتمت تزكية النواب ماجد المطيري وعبدالله الكندري وعادل الدمخي.

طلبان لتشكيل لجنتي تحقيق احدهما مستقلة بشأن التزوير في الجنسيات، واخرى بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في التزوير في الجنسيات.

وزير الداخلية: الحكومة لا تمانع بتشكيل لجنة تحقيق سواء لجنة خاصة أو لجنة الداخلية والدفاع إلا اذا كان هناك خلاف نيابي نيابي فنصوت بالامتناع.

وتم التصويت على تشكيل لجنة مستقلة بشأن التحقيق في تزوير الجنسيات.

حضور 56، موافق 20، غير موافق 23، ممتنع 13.

وتم رفض الطلب

وتم التصويت على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق بشأن الجنسيات المزورة.

حضور 56، موافق 19، غير موافق 24، ممتنع 13

وتم رفضل الطلب.

بدر الملا: أصبح واضحا أن الحكومة لا تريد التحقيق في التزوير في الجنسية.

طلب تكليف لجنة المرافق بشأن الصعوبات التي تواجه المنتجات الزراعية الكويتية.

السبيعي: هناك معوقات تواجه المنتج الكويتي وهناك محاربة له.

وتمت الموافقة على الطلب.

طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن وفاة حنان العدواني وعبدالعزيز الرشيدي وحالات أخرى في وزارة الصحة واجراءاتها في هذا الشأن وتكليف اللجنة الصحية بذلك، وتمت الموافقة.

الغانم: هناك طلب بشأن الاستعجال بمناقشة قانون العفو الشامل واحالته الى اللجنة التشريعية وانهاء التقرير خلال اسبوعين.

الوزير مبارك الحريص: الحكومة تعترض على هذا الأمر.

خالد الشطي: أطلب أن يكون التقرير خلال شهر.

وتمت الموافقة على الاستعجال بمناقشة قانون العفو الشامل من قبل اللجنة التشريعية وتقديم تقرير خلال فترة شهر.

طلب استعجال انهاء التعديل على قانون تنظيم مهنة الصيدلة خلال شهر.

صالح عاشور: قانون الصيدلة لم يتم تطبيقه حتى الآن فكيف نقدم تعديلات عليه ونحن لا نعرف كيفية تطبيق القانون. والتعديل يجب ان يكون على المهن الأخرى مثل الهندسة وغيرها.

التعديل المقدم سيقضي على الكويتيين في مهنهم.

خليل الصالح: نريد تشجيع المهنيين على الدخول في القطاع الخاص.

وتمت الموافقة على استعجال الطلب.

وطلب استعجال لتعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات من قبل اللجنة التشريعية. وتمت الموافقة.

طلب استعجال مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من قبل اللجنة المالية. وتمت الموافقة.

طلب استعجال قانون الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي من قبل اللجنة الداخلية والدفاع وعرضه في اول جلسة قادمة.

سعدون حماد: نحن لجنة جديدة في الداخلية والدفاع ولم نعمل لان الحكومة تم حلها. وتم رفض الطلب.

طلب استعجال مناقشة قوانين قانون مؤسسة التأمينات بشأن القرض الحسن والخدمة المدنية والتأمين الصحي والرخص التجارية.

الدقباسي: هذه القوانين لا تحمل الدولة اي اموال وهي تهم شريحة من الكويتيين وتحقق العدالة والمساواة.

الفضل: يا حبذا لو كان هناك تنسيق مع لجنة الاولويات والا ماذا تفعل لجنة الاولويات هناك استعجال في غير محله، وتمت الموافقة.

الغانم: ما يحدث لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع، الطلبات كثيرة ولا يمكن مناقشة عشرة قوانين في الجلسة القادمة.

طلب استعجال بشأن تقرير اللجنة المالية بشأن القرض الحسن في جلسة الاربعاء، وتمت الموافقة على الطلب من دون تحديد وقت الجلسة.

وطلب استعجال مناقشة قانون التأمينات بشأن الاستبدال وفق الشريعة الاسلامية، وتمت الموافقة.

الغانم: اطلب من المجلس ان يتم منح مكتب المجلس ترتيب اولويات القوانين التي تم طلب استعجالها وتمت الموافقة.

طلب مناقشة صفقة «الكاراكال» وصفقات التسليح واستيضاح رأي الحكومة بهذا الامر.

الحميدي السبيعي: صفقات طائرات كلها فساد واليوم الحكومة تقول نهج جديد «عبد النور» يقول نسبتي 6% ويقول انا الذي رفعت اعداد الطائرات التي من المفترض ان تصل شهر 9 ليش ما وصلت الطائرات لان طائرتين كادتا تسقطان لولا ستر الله، اول طيارة طفى المحرك ووقفت والثانية خلص الديزل وبغت تطيح، الصحف الفرنسية تضحك عليكم.

وتمت الموافقة على الطلب على ان تكون بعد اسبوعين.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى بند طلبات رفع الحصانة

خالد الشطي: هي شكوى ضد احمد الفضل مسجلة في جنح المباحث الالكترونية وقررت اللجنة رفض طلب النيابة بسبب الكيدية في الشكوى الاولى والثانية.

الفضل: الامر مترو للمجلس، انا اتهمت بالاساءة لاحكام القضاء، في حين ان مسيرتي بالمجلس شهدت الدفاع عن احكام القضاء، وضباط الجرائم الالكترونية تحوم حولهم الشبهات وتحريات الضباط هي من وصفت تغريدات بالاساءة لاحكام القضاء، وهذا بحسب مزاجه، وانا في حديثي حول لجان التظلمات جائز ان الدستور جاز لي مراقبة ومساءلة رئيس الحكومة.

الدقباسي: المجلس اهدر وقت طويل في مسألة رفع الحصانة والقول الفصل هو للقضاء علينا التصويت فقط، وكل ذلك على حساب انجازات الشعب.

وقال: المجلس امتلأ بالقضايا، متسائلا هل نحن في مخفر شرطة او هوشة.

الدمخي: النائب قال كلام وطعن في لجنة تظلمات واتهم اللجنة باصدار تقرير مشبوه، ومن حق اي انسان ان يبدي رأي في اللجان، وانا مع الفضل بعدم دخول قضاة في لجان حكومية، اما بعد الاساءة فمن حق اي انسان الترافع امام القضاء.

الفضل: لم اخطئ او اسيء للقضاة ولم اعلم بمن هم في اللجنة، وانا قلت كلامي دون تمترس بالحصانة في القاعة، انما القضية رفعت باجتزاء كلامي وتلا كلامي تصحيحات لتقرير اللجنة، فكان غرض كلامي هو نقد العمل، واقول للدمخي لا تحاول ان تصور للعالم حديثي كاساءة لاشخاص وانا اعتذر ان بدرت اساءة.

الدمخي: هنا لا توجد اساءة للقضاة، بل اساءة لشخوصهم، ثانيا اعضاء اللجنة لم يغيروا تقريرهم، وانت من بداية الجلسة تتحرك للحصول على دعم نيابي.

خالد الشطي: الحصانة البرلمانية لها هدف ان النائب يمارس اعماله ويقوم اعمال الحكومة دون اعاقة ادواره لكن الشكاوى الواردة ليس فيها اساءة لشخوص، وحديث الفضل هو نقد للموظف العام، واليوم واضح ان الشركات اقوى من النواب والوزراء، وانتقاد الفضل هو لموظفين عموميين، واليوم النائب حين يريد حماية المصلحة العامة ترتفع الاصوات بان حديثه خارج النقد المباح.

محمد الدلال: هناك ملف مرفوع من احد المستشارين واللجنة التشريعية قالت كيدية، اما القضية الثانية فتأخرت اجراءاتها رغم عدم وجود حصانة للنائب في الصين وعلى وزير العدل الوقوف على هذه المسألة، اما قول جماعة خبيثة للجنة التظلمات فهي حط بالكرامات، وانا اؤكد ان من حق النائب النقد لاي كان انما الاساءة والاستقواء بالعضوية فمرفوضة.

وزير العدل: النيابة خصم شريف وليست طرف بالشكوى وتأخذ اجراءاتها السليمة وتستمع للشاكي ثم تستدعي المشكو في حقه.

عبدالكريم الكندري: كلام وزير العدل غير صحيح وكان يجب استدعاء النائب وفي حال تعذر ذلك يأتي بضبط واحضار وهذه اجراءات لا تستغرق شهر فلا تصور ايها الوزير ان الامر له اجراءات مطولة.

ووافق المجلس على رفع الحصانة في الشكوتين ضد النائب احمد الفضل.

ديوان المحاسبة

وانتقل المجلس الى بند تكليفات ديوان المحاسبة.

الغانم: اتتني رسالة وزير الدفاع السابق حول خلاصة لجنة التحقيق بشأن شبهات فساد مالي في صندوق الجيش، وقد اشرت عليه في حينه 16/11/2019 لتكليف ديوان المحاسبة تفحص الامر فهل يوافق المجلس؟

ووافق المجلس.

ووافق المجلس على تكليف الديوان باعداد تقرير حول شبهات صندوق الجيش وصفقة طائرات اليورو فايتر.

ووافق على ادراج ومناقشة طلب نيابي لتفسير المحكمة الدستورية نصوص المواد «97»، «116» من الدستور للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، وهو المتعلق بصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة.

وانتقل المجلس الى بند مناقشة الخطاب الأمير لدور الانعقاد الحالي.

الغانم: نباشر هذا البند في جلسة الغد، والان ترفع الجلسة.

