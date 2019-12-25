آراء

فوجئ الكويتيون خلال الأيام القليلة الماضية بالتقرير الاسرائيلي المصور حول الشاب الكويتي الذي تحول الى اليهودية واطلق على نفسه اسم نفتالي بن يهودا، وأظهر التقرير على انه جاء بناء على طلب هذا الشاب الذي تحول لليهودية منذ خمس سنوات اي في عام 2014، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش حياة مزدوجة ما بين الهوية المعلنة والهوية الخفية، حتى لم يعد يحتمل حيث يرغب في تحقيق حلمه بالسفر الى اسرائيل والتعمد، كما وجه نداء من خلال هذا التقرير للحكومة الاسرائيلية قائلا: «صدقوني، انا حقيقة اشعر بأني صهيوني انا ارغب بزيارة اسرائيل، انا بانتظار الحكومة الاسرائيلية تسمح وتدعوني وتقول لي: «ممتاز، هيا تعال»، الا انه ينهي ذلك التقرير بالحديث المؤكد قائلا «شكرا لكم لاستماعكم لقصتي وفي السنة القادمة سأكون في القدس بعون الله (بعزرت هشم)». وفي غضون تلك الفترة، وحتى يسمح له بالذهاب لاسرائيل، تفتق ذهن نفتالي عن الهرب الى بريطانيا، حيث ظهر في الشريط نفسه اثناء وصوله الى بريطانيا معلقا «اخيرا.. اخيرا اصبحت حرا» (سوف سوف خوفشي)، وبدأ رحلته في بريطانيا بالذهاب الى معبد يهودي حتى يتم تعميده، ثم ذهب الى الهايدبارك، ودخل في حوار هناك يدافع فيه عن اسرائيل لقتلها للاطفال.

وفي قراءة هادئة لهذا التقرير العاصف، سوف نقف على عدد من النقاط، أهمها أنه حتى تحت الأنظمة التعسفية كتلك التي ظهرت تحت مظلة الكتلة السوفيتية خلال الحرب الباردة تظل العقيدة الدينية عملية شخصية واختيار شخصي، وقدرة الأفراد على الحفاظ على معتقداتهم ترتبط باختياراتهم. اما قضية السفر لاسرائيل فهي ايضا عملية لا تحتاج الى كل تلك الضجة الاعلامية، بل ان الحكومة الاسرائيلية تشجعها وتسعى لاستقطاب الشباب لاقناعهم بمدى تطورها وتقدمها، ما يعني بأن الاقدام على تلك الخطوة ايضا يعتبر مبررا غير مقنع لظهور هذا التقرير الاعلامي. اما القضية الأهم، فالتقرير لم يتحدث عن كيفية تحول نفتالي الى اليهودية حيث ان ذلك التحول تم من خلال جهوده الخاصة لدرجة انه أجاد التحدث بالعبرية خلال اقل من سنتين حتى صار يتحدث بها كأنه ولد في اسرائيل دون اي مساعدة، وذلك ما أكده الطالب الاسرائيلي دور بنيون الذي يدرس الطب في ايطاليا والتقى بنفتالي عبر «الأنترنت»، بل ان ذلك الطالب الاسرائيلي ايضا استغرب كما استغربنا نحن من اجادة نفتالي الكويتي للعبرية، فجاءت مساعدته له فقط من باب الترفية والتسلية وزيادة الحصيلة اللغوية، فكانا يشاهدان معا المسلسلات الاسرائيلية لاسيما مسلسلات الواقع والكوميديا الاسرائيلية، وهذا جانب آخر عرفناه عن المجتمع الاسرائيلي بأن «دمهم خفيف» وليسوا قتلة كما يقول نفتالي.

كل ذلك يؤكد بأن حقيقة هذا الفيديو ليس موجها لاسرائيل بل هو للكويت، الا انه بسبب انفلات نفتالي، فقد خلط الحابل بالنابل، فمطالبة الكويت بالسلام العادل لا تعني العداء لليهود او حتى للصهاينة، حتى مواقف الكويت الأخيرة جميعها جاءت وفق قواعد القانون الدولي في رفض الاستخدام المفرط للعنف ضد المدنيين. اما التاريخ الكويتي مع الديانات بما فيها اليهودية فهو تارخ متسامح، فالكويت لا تحمل العداء لليهود، وهذا بشهادة اليهود انفسهم، وابرزهم سليمان حفيد داود وصالح الكويتي الذي اصدر كتابا تحت عنوان «نغم الزمن الجميل» وهما من أشهر الموسيقيين الذين عرفتهم المنطقة، وغادرا الكويت الى بغداد بارادتهما خلال حقبة العشرينيات بصحبة الفنان عبداللطيف الكويتي الذي ذهب لتسجيل اغانيه، الا انهما فضلا البقاء في العراق حيث تربعا على عرش الموسيقى العراقية لعقدين من الزمن خلال حقبتي الثلاثينيات والأربعينيات، بل ان سليمان يروي تفاصيل الأحداث الأخيرة لمغادرتهما للعراق، حيث عرض عليهم الشيخ أحمد الجابر الصباح العودة للكويت ان شاءا إلا انهما رفضا وفضلا الهجرة ولكنهما ظلا يحفظان للكويت تلك الذكرى الطيبة عن حسن المعاملة.

ذلك التاريخ يؤكد بأن الكويت كانت وستظل بلدا راقيا بأخلاقه وشعبه لا يضمر كرها لأية ديانة او عقيدة او عرق، وانما تبقى مواقف الكويت ثابتة في السلام العادل الذي يضمن السلام الدائم.

