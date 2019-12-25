آراء

يقول المثل العتيج (غرق بشبر ماي) ويقال عن الانسان الذي يقع بمشكلة صغيرة جدا يحوس ولا يعرف كيف يحلها أو يخرج منها لبر السلامة، ويكون ضائعاً ولا يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي. وباختصار هذا المثل يتوافق بصورة كبيرة مع المثل العربي القديم الذي يقول (ما هكذا تورد الإبل) ويقال لمن قصّر في الأمر أو لمن تكلف أمراً لا يحسنه وسبب هذا المثل أن هناك شخصاً يدعى سعد وكان له شقيق يسمى مالك فزوجه أخوه سعد بابنة مالك بن نويرة وفي صبيحة اليوم الثاني انتظره أخوه سعد ليخرج مع الابل الى المراعي ولكن طال الانتظار فأخذها وخرج بها الى المراعي فتفرقت وضاعت منه فرجع لأخيه مالك غاضباً وأخذ يناديه يا مال يا مال أي يا مالك وهي لغة تسمى الترخيم وهي حذف الحرف الأخير ولكن مالك لم يجبه فقال أخوه سعد الأبيات من الشعر والكلام لمالك (يظل يوم وردها مزعفرا * وهي خناطيل تدوس الأخضر فردت عليه زوجة شقيقه مالك فقال لها بما أجيب؟ فقالت له قل (أوردها سعد وسعد مشتمل * ما هكذا يا سعد تورد الابل).

والحين خل نشوف من هو الذي غرق بشبر ماي ومن لم يعرف كيف تورد الإبل؟

وأولا نقول ان الذي غرق هي الكويت وأهلها وهم يودعون عام 2019م بيوم الاثنين الجميل الماطر الموافق 16/12/2019م حيث امتد المطر منذ الصباح الباكر حتى المساء ومع ان الجميع يفرح بنزول المطر ولكن الكويتيين باتوا يخافون ويحذرون من المطر حيث تحول من رحمة ونعمة وخير لنقمة وهم كبير لنا حيث بسبب المطر عرفنا الحصى المتطاير والطرقات المحطمة والمتهالكة وبدأ أهل الكويت يعانون من تلف ممتلكاتهم، وجاء غرقنا الثاني ونحن لم ننس الغرقة الأولى الكبرى الذي أصبنا فيه بشهر نوفمبر من عام 2018م الماضي ولم ننس ذلك اليوم حتى وصلنا للغرقة الثانية الصغرى التي كانت ببداية النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى سلمنا وكان الموضوع فقط تلف لبعض الطرق التي تم اصلاحها وتلف اكبر للطرق التي لم تلق أي نوع من التصليح، وعدت على خير، ولكن موسم الشتاء في بدايته والقادم مجهول بالأيام القادمة، وهنا نكون قد وصلنا لمن لم يعرف كيف تورد الإبل وهي وزارة الأشغال العامة التي من تخصصاتها الطرق وصيانتها واصلاحها وبالفعل مع هطول المطر بصورة خفيفة ولكنها استمرت يوم بان للجميع أن الأشغال العامة لم تعرف كيف تورد الإبل ولا تعرف ما هو الإبل أصلا حيث غرقت البلد بشبر ماي وتم اغلاق بعض الطرق وتوقفت الحركة المرورية في بعضها الآخر. ولكن السؤال لوزير الأشغال السابق الذي كان يخرج لنا بمناسبة وغير مناسبة ويقول عملنا وأصلحنا وسوينا أين عملك وانجازك؟ بالاضافة للتصريح الخطير لسعادة وكيل الأشغال عامة على صدر احدى الصحف الكويتية في يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019م مؤكدا فيه أنهم متابعون لأعمال الشوارع بمختلف المحافظات وان لديهم خطة يتم تنفيذها لمواجهة موسم الأمطار وستكون جاهزة قبل شهر نوفمبر 2019م وان وزارة الأشغال لديها خطة لجعل طرق الكويت الأولى عالميا وهذا بالاضافة أن مسؤولي الاشغال بكل وقت يقولون فعلنا وعملنا وتم شرح استعدادهم من خلال وزير الأشغال السابق أمام مجلس الوزراء السابق أيضا عن جهوزيتهم لموسم الأمطار وانهم مستعدون لذلك وما كان مني كمواطن كويتي بسيط من أهل الغالبية الصامتة سوى أن أسأل من خلال مقال لي منشور بجريدة النهار الغراء بيوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019م تحت عنوان (أصدق انكم مستعدون؟) وكما هو معتاد من الأشغال ما في رد ولا جواب ولكن الرد جاءني بعد شهر وعشرة أيام من نزول المطر كأن المطر يقول لي لا تصدقهم ما استعدوا ولا عملوا شيئاً سوى الكلام والظهور الاعلامي وكأن مسؤولي وزارة الأشغال العامة يترسون شليلنا بمرق حجيهم وواقع حالهم يقول أخذوا ابر تخدير على امل ان يكون موسم الشتاء القادم شحيحا من المطر وتطوف وتعدي ولكن حكمة رب العاملين سبحانه وتعالى تقول ان حبل الكذب قصير فنزل المطر وبان أنهم ليسوا متابعين لأعمال الطرق ولم يستعدوا لموسم المطر كما قالوا ولكن كيف تجرؤا على أن يقولوا أن خططهم سوف تجعل طرق الكويت الأولى عالميا؟ ومن الممكن أن نكون بالمركز الأول بطرقنا على المستوى العالمي من حيث التلف والهلاك ويحق لها أن نفتخر اننا البلد والوحيد بالعالم لدينا حصى متطاير ولكن أكثر من هذا لا اعتقد ولذا أقول لمسؤولي وزارة الأشغال العامة الأفاضل ما هكذا تورد الإبل.

وبالختام وأنا مواطن كويتي بسيط من العامة ونعيش مع سلطة تنفيذية جديدة أتمنى يصدق مسؤولو وزارة الأشغال وترجع طرقنا كما كانت بالسابق وما نبي أكثر من ذلك ولا نبي العالمية ولا الشرق أوسطية، وأتمنى أن أشوف المسؤولين بالأشغال يحاسبون فعلا على تقاعسهم وتخاذلهم باصلاح ما أفسده المطر، والحين ما ظل لي سوى التوجه لرب البيت العتيق أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من سوء وضرر وأن يصدق مسؤول واحد بالأشغال فقط، ولا يصح الا الصحيح.

? مواطن خبل يقول: متى ينصلح حال الطرق عندنا ويصدق مسؤولو الأشغال؟ الجواب من أمن العقوبة أساء الأدب، وصدق ما ميش وأنت أترك الخبال عنك يا مواطن.

