آراء

لو استطعنا أن نخاطب الأنثى بخطاب المذكّر لقطعنا شوطاً طويلاً نحو قواعد ميسَّرة لمتعلّمي اللغة العربية. فمن الأسباب الرئيسة لصعوبة تعلّم العربية والنطق بها اختلاف مخاطبة الأنثى عن الذكر، والاناث عن الذكور، بعكس ما هو حادث في اللغة الانجليزية لغة التطور العلمي في العالم المعاصر حيث يتساوى خطاب الذكر والأنثى فيها في معظم الأفعال، ان لم يكن كلها والموضوعات المقررة على طلابنا وطالباتنا الخاصة باسناد الأفعال بأنواعها المختلفة الى الضمائر من أطول الموضوعات النحوية وأصعبها حيث يكمن فيها علم النحو وعلم الصرف معا.

طبعاً ستلقى دعوتي هذه الرفض عند غلاة تدريس قواعد النحو العربي في مختلف مراحل الدراسة بمدارسنا الحكومية والأهلية، العربية والأجنبية، لكن ماذا سيحدث لو خاطبنا الاناث بخطاب الذكور فنقول مثلاً:

- الأولاد يكتبون أو كتبوا الدرس، والبنات يكتبون أو كتبوا الدرس، بدلا من البنات يكتبن أو كتبن الدرس، من باب تسهيل التعلّم وسهولة النطق؟

وفي اللغة العربية يصوْغون:

- الأولاد «يدعون» الى الخير على اعتبار وزن الفعل يدعون هنا: «يفعون» والبنات «يدعون» الى الخير على اعتبار وزن الفعل يدعون هنا: «يفعلن» لأن الفعل معتل الآخر بالواو، والواو تحذف عند اسناده للغائبين أو المخاطبين، فلماذا لا يُعامل الفعل الصحيح مثل الفعل المعتل في مثل هذه الحالات؟

طبعاً المعلمون التقليديون سيرفضون دعوتنا خشية أن يصبب الضرر كتاب القرآن الكريم، وردّي بأن المحدثين ومنذ سنوات طوال وضعوا قواعد إملائية مدرسيّة فصارت عندنا في المدارس كلمات كثيرة يختلف رسمها أو شكلها عن رسم أو شكل بعض الكلمات في القرآن الكريم أو الرسم القرآني الخالد، ومشى الحال على أحسن ما يرام حتى الآن فلماذا لا نضع قواعد نحوية مدرسية تختلف عن قواعد النحو القرآنية - إن جاز لنا هذا التعبير؟ فالقرآن الكريم كتاب منزّل معجز ومن الاعجاز أن ندرس قواعده وبلاغته على طلابنا وطالباتنا.

نعم ؛ هذا صعب وفوق طاقتهم، دراسة وفهما، وتطبيقا، لفظاً وكتابة.

وخير دليل أن معظم طلابنا وطالباتنا المحدثين تضيع عليهم درجات النحو العربي التي تصل أحياناً الى عشرين درجة من مجموع درجات امتحان اللغة العربية وقدرها مئة درجة في المدارس الثانوية.

راجعوا درجات طلابنا في امتحان اللغة العربية سواء في امتحان نصف العام أو آخر العام لتناصرونا في دعوتنا القديمة الجديدة بأن تُوضع خمس درجات لا أكثر للامتحان في قواعد النحو العربي في جميع الفصول الدراسية بمدارسنا الثانوية.. وأنتم أحرار.

