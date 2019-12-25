آراء

الجو بارد ليس كالعادة، جلست لوحدي، في زاويتي المفضلة، خلف نافذة المطبخ أتأمل، ارتشف قهوتي، أحلم بأن أطير عبر المحيط، لأرى وجهك الجميل. الذي سارع وفارقنا، أحلم بأن يحملني السحاب، لأنهمر كالمطر، أو تلهفني أوراق الخريف، لأتساقط فوق ترابك الدافئ العطر.

جلست لوحدي، أراك في كل زاوية، في أفكاري المبعثرة، حروفي تسير متخبطة حائرة.

عمي، عمي، يا عمي، يا قطعة من قلبي انكسرت، يا حنوناً، يا حبيبا، يا عملة نادرة، يا معني التفاني والعطاء، يا شغوف يا صحيح، يا حكايات جميلة، رحلت قبل الأوان، وبسرعة رحلت، رحلت وبات المكان

غير المكان وقبل الأوان، رحلت ودام الهدوء، الهدوء الذي طالما أحببته، باتت زوايا الدار جميلة كما هي، براويز الصور، والشهادات، وجرائد الكويت على الطاولة ساهرة.

جلست في غربتي، أدعي، أبكي، جلست أودعك وداعا جميلا على ألحان، وداعا يا حبيبي، وداعا يا أغلى الناس، وأرهف احساس، وداعا لآخر شتوية، تجمعنا، وداعا شهدته السماء وبكاه المطر، وداعا ليس كأي وداع، وحنين ليس كأي حنين، بكاء في صدري وعويل.

وداعا يا أغلى الناس، يا عمي وأبوي الكبير، يا حبيبي، وداعا، في قلبي غصة، ودموع عيني لم تجف.

أسرة المرحوم