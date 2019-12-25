أول النهار

استقبل الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني الدفعة الأولى من ضباط الحرس الوطني الطيارين مجتازي الدورة التدريبية على الطائرات العمودية التي عقدت في أكاديمية الطيران الدولية (هورايزن) في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وألقى الشيخ مشعل الأحمد كلمة هنأ فيها الضباط قائلا: يسرنا أن نتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أخي سمو الشيخ سالم العلي الصباح، رئيس الحرس الوطني، ببالغ تهانينا وخالص تقديرنا لاجتيازكم الدورة التدريبية على الطائرات العمودية.

وأضاف أن قيادة الحرس الوطني وانطلاقا من نهجه الاستراتيجي لتؤكد أهمية التدريب باعتباره «جناحا للتميز» جنبا إلى جنب مع التعليم ؛ فكلاهما «ركيزة أساسية» من ركائز إعداد منتسبي الحرس الوطني للقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه الأمثل.

وأوضح الأحمد أن الحرس الوطني أدرك أهمية إعداد «كوادر وطنية» في مجال الطيران على أعلى درجة من الكفاءة تزامنا مع التجهيزات الفنية، لتعزيز دوره في «الإسناد الشامل» من خلال إضافة قدرات جديدة تمثلت في إنشاء جناح الطيران العمودي ببنيته التحتية وعناصره البشرية لتنفيذ مهام نقل القوات والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي السريع لإسناد أجهزة الدولة في الطوارئ والأزمات.

وتابع : نقدر لكم ما بذلتموه من جهود مضنية توجت باجتيازكم التدريبات الأساسية على الطائرات العمودية والتدريب المتقدم بأحدث الأجهزة في أكاديمية الطيران الدولية «هورايزن» في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تضم خبراء ومدربين على أعلى مستوى يقدمون الدورات التدريبية على أسس علمية ووفقا للمعايير العالمية للسلامة والجودة.

وشدد على أن الحرس الوطني «لن يتوانى» في تقديم ما في وسعه لاستمرار تدريبكم وزملائكم في مجال الطيران العمودي وصولا لأعلى درجات الاحترافية والجهوزية.

وخاطب الشيخ مشعل أبناءه الطيارين قائلا: لتعلموا أن بلوغ الغايات وتحقيق الإنجازات «هدفنا في الحرس الوطني» فابذلوا قصارى جهودكم لمواصلة إخلاصكم في العطاء، واستمروا في الاطلاع على كل جديد في مجالكم، وواصلوا تدريباتكم، «فلا مجال للركون أو الراحة»، فقد ارتضينا جميعا خدمة وطننا العزيز «بالغالي والنفيس». مضيفا: «إن الآمال عليكم معقودة في النهوض بجناح الطيران العمودي وصولا لتميزه». داعيا الله تعالى أن يوفقكم للقيام بدوركم المنوط بكم تجاه الكويت العزيزة بالتعاون مع إخوانكم في وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمؤازرة سمو ولي العهد الأمين.

وشهد الحفل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، والمعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد الذياب وآمر جناح الطيران العمودي العقيد مهندس محمد عبدالعزيز علي وعدد من القادة والمستشارين في الحرس الوطني.

