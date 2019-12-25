الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان العفو اللي جاء.. لانكم احترمتوا القضاء.. احترموا القضاء وجو.. وقالوا للقضاء حاضرين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عائلتي الطبطبائي والدوسري بقصر بيان أمس لشكر سموه على تفضله في إصدار العفو الأميري عن ابنيهما د. وليد الطبطبائي ومحمد الدوسري.

ورد صاحب السمو على كلام د. وليد الطبطبائي حول استفادة الآخرين من المكرمة الأميرية بالعفو بالقول: ما اتمنى لهم إلا كل الخير واتمنى لهم ان شاء الله الهدوء والسكينة.

من جانبه اعرب د. وليد الطبطبائي عن شكره وتقديره لسمو امير البلاد على اصداره مرسوم العفو عنه قائلا: اكرر شكري وتقديري لسمو الامير لاصداره مرسوم العفو عنا.

وقال الطبطبائي في تصريح عقب استقبال سمو امير البلاد لعائلة الطبطبائي امس لقد شكرت سمو الامير على كرمه في اصدار العفو عني وشكرته على السماح لي بحضور جنازة والدتي وحضور العزاء وهذا شي لا يحصل الا في الكويت. وأكد الطبطبائي ان اللقاء اتسم بالابوة وكأنه لقاء عائلي اذ خرجنا فرحين وسعداء بهذا اللقاء وهذه الاجواء الطيبة.

وقال في ختام تصريحه اكرر شكري وتقديري لسمو الامير لاصداره مرسوم العفو عنا ونسأل الله العلي القدير ان يتمم عليه صحته ويوفقه لخدمة البلاد والعباد.

من جهته، قال محمد نايف الدوسري في تصريح مماثل لا شك ان الاجتماع كان اجتماع اب مع ابنائه فنشكر سمو الامير وجزاه الله خيراً على عفوه وهذه ليست غريبة عليه وهو الملقب بقائد الانسانية وخير الكويت وخيره عم العالمين فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأطال بعمره فنحن فرحون بعودته سالما والله يوفقه لما فيه خير للعباد والبلاد.