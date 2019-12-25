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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان، أمس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، جاء ذلك بعدما وقعت الكويت مع السعودية، اتفاقية ملحقة بتقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وقد وقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وعن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كما وقع الأمير عبدالعزيز مذكرة التفاهم مع نظيره وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد علي الفاضل. وأكد الجانبان أن توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم تجسيد للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، موضحين أن هذا الإنجاز التاريخي تم من خلال التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهوداً كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل، أوضح وزير النفط وزير الكهرباء أن هذا الانجاز تاريخي وهو ليس غريبا على العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن استئناف انتاج النفط من الحقول المشتركة لا يرتبط بالتزام الكويت والسعودية باتفاق أوبك، لافتاً أن منظومة التعاون الحالية تجسد العلاقة الوطيدة بين الكويت والسعودية.

ومن جهته، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الشراكة السعودية الكويتية هي شراكة حقيقية كبرى بين دولتين كبيرتين هما السعودية والكويت وأن أمراء السعودية وشيوخ الكويت هم قدوتنا في التآخي والتعاون.

وأضاف أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أسس هذا الاتفاق وكان طرفا رئيسا في وضع الأسس لهذا الاتفاق.

وأضاف قائلاً: فخور أنني في الأراضي الكويتية بعد توقيع الاتفاقية، وأوضح بأن الجانبين السعودي والكويتي كانا يسعيان خلال الفترة الماضية للتوافق بهدف التوصل الى تعاون ومذكرة تفاهم لاستئناف العمليات على المدى الطويل، وأشار إلى أن ما يربط الكويت والسعودية أكبر من الأوطان والحدود، ما يربطنا دم وتاريخ مشترك ولفت أنه يبقى لنا نماذج من القدوة تتمثل في خادم الحرمين وسمو أمير البلاد.