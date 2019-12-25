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اكدت وزارة الخارجية امس ان احكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان صحافي ان الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي اول من امس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردا على من يحاول المساس بالمملكة والاساءة لقضائها العادل.

وأكد المصدر وقوف الكويت الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.