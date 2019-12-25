الأولى

اعلن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن تقديم الحكومة برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع، مؤكدا مدها يد التعاون مع مجلس الامة الى ابعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد. واضاف، في مداخلة له بجلسة مجلس الامة امس بعد انتهاء الحكومة من اداء اليمين الدستورية، ان الحكومة ستنفذ توجيهات صاحب السمو في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقال الخالد انا عندما التزم بشيء احب ان اضع له جدولا زمنيا يأخذ بعين الاعتبار ترجمة توجيهات صاحب السمو، والاعتبارات الزمنية لعمر الحكومة والتوازن بين الطموحات والامكانات.

وذكر ان برنامج عمل الحكومة سيتضمن الاجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الاجهزة الحكومية والانتقال الى الحكومة الرقمية.

واكد ان الحكومة امامها مسؤولية مشتركة ومشروع وطني عنوانه التعاون من اجل ترجمة توجيهات صاحب السمو امير البلاد، مشددا على ان السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الاكبر.

من جانب اخر، ووسط تحفظ حكومي وافق مجلس الامة امس على طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية استعجال اعداد تقرير العفو الشامل خلال شهر، في حين رفض المجلس مقترح استعجال لجنة الداخلية والدفاع لنظر مقترحات تعديل الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات الممنوحة للناخب.

وكان مجلس الامة انتهى امس الى اسقاط مقترحين للتحقيق في قضية تزوير الجنسية وسط امتناع حكومي، في جلسة حافلة بطلبات الاستعجال قد تفضي الى فوضى اولويات لن تتداركها الا ترتيبات مكتب المجلس.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الحكومة شاركت في جلسة امس بالتصويت على كل لجان التحقيق باستثناء المتعلقة بالتحقيق في تزوير الجناسي بسبب التباين النيابي، مبينا ان سقوط الطلب لن يؤثر على مضيه شخصيا في قانون تزوير الجنسية الذي قطع فيه شوطا طويلا ويعد في مراحله الأخيرة. وقال: رأيي الشخصي الذي قلته وأصر عليه هو ان العفو يطلب ولا يفرض وهذا رأيي ومن حقي ان احتفظ به، واذا كان هناك رأي آخر فيمكن التعبير عنه بالتصويت اثناء مناقشة القانون. وردا على سؤال صحافي بشأن العلاقة بين السلطتين خاصة بعد امتناع الحكومة عن التصويت على بعض لجان التحقيق اكد الغانم ان الحكومة شاركت بالموافقة على كل لجان التحقيق من دون استثناء، الا انها امتنعت عن التصويت في موضوع التحقيق بتزوير الجناسي لوجود خلاف نيابي - نيابي حول هذا الأمر. وزاد انا قمت بالتصويت بالموافقة على طلبين الأول بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة وكنت اتمنى ان يحظى بالأغلبية وعندما لم ينجح هذا المقترح كان هناك طلب آخر بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في الأمر ولم ينجح هو الآخر لوجود خلاف نيابي - نيابي.

وأضاف الغانم وزير الداخلية اوضح ان الحكومة مع كل لجان التحقيق وصوتت معها وقال انه بسبب وجود خلاف نيابي - نيابي فلن تنحاز الى جهة محددة وستقوم بالامتناع.

واستطرد كنت اتمنى ان يكون هناك تنسيق افضل داخل القاعة، مضيفا اعتقد لو كان هناك تنسيق نيابي فحتى لجنة التحقيق في تزوير الجناسي لا تسقط، والمهم ان هذا الملف على الأقل بالنسبة لي لا يؤثر عليه عدم وجود لجنة، لأننا اخذنا منحى فيه وقطعنا شوطا كبيراً والقانون في لمساته الأخيرة.

من جهة اخرى وبسؤاله عن تكليف اللجنة التشريعية اعداد تقريرها بشأن العفو الشامل قال الغانم موضوع تكليف اللجنة التشريعية امر في غاية البساطة واليسر، ومن كان يتحدث امس عن انه من الممكن ان يكون هناك عدم التزام باللائحة او عدم عرض الموضوع فهذا لم يتم بالسابق حتى يتم الآن. ومضى الغانم يقول: ما يدلل لكم على ان الأمر ليس موضوع لائحة او دستور، بل ان الموضوع مختلف تماماً اتساءل: اين خطابات الشكر (مالتكم)، بس بيني وبينهم وليس في العلن.

وقال ايا كان الكلام الذي يتكلمونه او الادعاءات التي يدعونها فأنا متعود على هذه الادعاءات الباطلة والملفقة والملقنة ولكن في نهاية الأمر انا اطبق اللائحة، فالطلب عرض والحكومة عارضت، الا ان غالبية الأعضاء وأنا من ضمنهم رأينا ان نترك اللجنة التشريعية لتنتهي من تقريرها ثم ترفعه الى المجلس ويحسم بالتصويت، وننتهي من هذا الأمر سواء بالسلب او الايجاب.

وذكر الغانم ان ما حدث اليوم اثبت ان كل ما يثار في الفترة السابقة ليس له اي اساس من الصحة، مضيفاً رئيس اللجنة التشريعية طلب تمديداً ومررنا التمديد لأنه لا يعقل ان ننتهي من حجم القوانين الموجودة في اللجنة خلال اسبوعين وأيضاً في ظروف عطل وانشغالات اخرى.

وزاد: الأمر الذي كان به بعض الصعوبة هو الموافقة على عدة طلبات استعجال، فهناك اكثر من 12 قانوناً وافق المجلس على استعجالها ومناقشتها في جلسة واحدة وهذا من رابع المستحيلات رغم اهميتها جميعا.

واوضح ان المجلس وافق على اقتراحه بأن يقوم مكتب المجلس بتنظيم جدول الأعمال بحيث توزع هذه القوانين قبل غيرها، فالتي حصلت على الأولوية توزع على عدة جلسات قبل القوانين الأخرى، لأنه لا يمكن مناقشتها في جلسة واحدة.