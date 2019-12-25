الأولى

استهل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر عمله الوزاري استهلالاً يبعث على التفاؤل، ويؤكد أن الرجل سيكون امتداداً للسياسة الحكيمة التي أرسى مبادئها ووضع أسسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ثم سار عليها، واقتدى بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أثناء وجوده على رأس الخارجية طوال السنوات الماضية. وزير الخارجية الذي أدى اليمين الدستورية أمس أمام مجلس الأمة وحضر جانباً من الجلسة اضطر إلى مغادرة القاعة متوجهاً إلى مقر وزارته ليوقع اتفاقية خاصة بتقسيم المنطقة المحايدة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت وشقيقتها المملكة العربية السعودية، وأخرى تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين.

وبهذا التوقيع يكون الشيخ د. أحمد الناصر قد قطف ثمار جهود رائعة بذلها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عندما كان وزيراً للخارجية، ما يقطع بأن الخلف امتداد للسلف، وبأن الدبلوماسية الكويتية الرصينة مدرسة تخرِّج أجيالاً وراء أجيال يحملون شعلتها، ويسيرون بها نحو التميز الذي عُرف عنها منذ أن أسسها قائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفور ان انتهت مراسم توقيع الاتفاقية عاد الشيخ د. أحمد الناصر إلى جلسة مجلس الأمة، ثم سارع إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ليطبع على رأسه قبلة تحمل كثيراً من المعاني، وكثيراً من التعبير عن الامتنان لصاحب الفضل في إنهاء فترة توقف المنطقة المقسومة عن الإنتاج، ثم ما لبثت ان انقشعت بفضل العلاقات الوطيدة، علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، وقيادتهما الواعية الرشيدة.

قبلة وزير الخارجية على رأس سمو رئيس الوزراء معناها ان الفضل لا ينسى وان الجهود المخلصة لا تذهب هباء، وان الوزارة زاخرة بالكوادر الوطنية، ومن ثم فسوف تواصل السير على نهجه، والالتزام بمبادئ مدرسته القائمة على الهدوء والروية والاتزان والتحدث بالفضل للمعلمين ولأهل الفضل أياً كانت مواقعهم، فالجميع يعمل للكويت ومن أجل الكويت.

