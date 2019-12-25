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قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان الموعد الفعلي لتسليم القسائم للمواطنين يعتمد على عوامل كثيرة ابرزها تواريخ الاستلام المبدئي للاعمال المنفذة من قبل الجهات الحكومية وفترات عمل المقاولين والجداول الزمنية حسب طبيعة كل مشروع. واوضحت في بيان صحافي امس ان تسليم القسائم للمواطنين يعتمد ايضا على الفترة الزمنية التي تستغرقها بلدية الكويت لاصدار اوامر البناء بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية المعنية بهذا الشأن.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي للمؤسسة ابراهيم الناشي قوله ان «كتاب المؤسسة المرسل لوزارة التجارة والصناعة والمتداول على بعض وسائل الاعلام والخاص باعداد القسائم ومواعيد تسليمها» جاء بغرض قيام الوزارة بعمل التجهيزات اللازمة فيما يخص المواد المدعومة.

واضاف ان المؤسسة تصدر مثل هذه الكتب الرسمية لجميع الجهات المعنية لاجراء الاستعدادات اللازمة وتخصيص الميزانيات والخطط المعنية بتوفير احتياجات مستفيدي الرعاية السكنية.

واكد ان مواعيد التسليم المذكورة في كتاب المؤسسة المرسل لوزارة التجارة جاءت وفق المواعيد المحددة تعاقديا لمراحل عقود التنفيذ في تاريخ معاصر لاصدار ذلك الكتاب. وبين ان تواريخ الاستلام الفعلية النهائية للوحدات السكنية بمشاريع (السكنية) سيتم الاعلان عنها رسميا من قبل المؤسسة.