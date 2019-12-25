الأولى

وافق المجلس على ادراج (طلب نيابي باحالة المادتين 97 و116 من الدستور الى المحكمة الدستورية لتفسيرهما لبيان ما اذا كان يشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض الوزراء) على جدول أعمال أول جلسة قادمة.

ولم تسفر الجلسة عن صخب كان متوقعا، بشأن قسم وزيرة الشؤون، حيث انسحب النواب محمد هايف ومحمد المطير وعادل الدمخي وقت ادائها القسم الدستوري.

ووافق المجلس على طلب لاستعجال مناقشة التقارير المتعلقة بحزمة مقترحات لدعم الاسرة الكويتية وانعاشها متضمنة السماح للموظف ببيع أجازاته وتمكينه من استخراج رخص تجارية، وضم ربات البيوت الى قائمة تأمين عافية، والسماح للموظفات الكويتيات بالتفرغ لشؤون الأسرة، وتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتعديلات الخدمة المدنية واعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية.

وفي شأن مختلف، شكل المجلس لجانه المؤقتة متضمنة البيئة والاسكان والشباب والرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان والمرأة والأسرة وتحسين بيئة الاعمال وتنمية الموارد البشرية.

وشكل المجلس لجان تحقيق بشأن وفاة المواطن احمد الظفيري وتعيينات وترقيات القطاع النفطي واخلاء أراضي الموانئ، فضلا عن تكليف لجنة المرافق التحقيق في الخسائر التي يتعرض لها المزارعون والمعوقات التي تواجه المنتج النباتي، وتكليف اللجنة الصحية التحقيق في القضايا الصحية والأسباب التي أدت الى وفاة «مرضى».