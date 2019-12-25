الأولى

اطلقت وزارة المالية خدمة شراء واصدار الطوابع الالكترونية عبر اجهزة (كي نت) المتوافرة عند موظفي الجهات الحكومية بدلا من اجهزة اصدار الطوابع الورقية المعمول بها سابقا.

واكدت الوزارة في بيان صحافي حرصها على تطوير جودة الخدمات وتسهيل امكانيات تسديد كل رسوم المعاملات عبر استبدال التحصيل النقدي بنظيره الالكتروني واستبدال الطابع الورقي بنظيره الالكتروني الفوري.

ونقل البيان عن الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة ابراهيم العنزي قوله ان الخدمة من شأنها تقليل خطوات انجاز المعاملة التي تتطلب شراء الطوابع من ثلاث خطوات الى خطوة واحدة. واضاف العنزي ان خدمة اصدار الطوابع الالكترونية تتم عبر عملية واحدة فورية من خلال جهاز (كي نت) المتواجد عند موظف الخدمة وتعفي المراجع من ضرورة توفير الاموال النقدية لاصدار الطابع. وذكر ان الخدمة الجديدة جاءت نتاجا لجهود كل من وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة (كي نت) في تسهيل وتطوير وسائل استيفاء الرسوم المقررة وتفادي تحصيل قيمة الرسوم نقدا من العملاء.