الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الحكومة تتجه لإعادة صياغة قانون الدين العام بالتوافق مع نواب مجلس الأمة، لافتة أن القانون الجديد سيوضح وبشكل كبير مصادر التمويل التي سيتم الاقتراض من خلالها والمشاريع التي سيتم تمويلها من هذا الاقتراض على المدى الطويل. وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على أن يكون هذا التمويل استثمارياً وليس استهلاكياً أو خدمياً وبما يعزز النهج التنموي الذي تقوم به الحكومة وفق خطة كويت جديدة 2035.

وأضافت المصادر أن ما دعا الحكومة لهذا التوجه ينبع بالأساس من القصور الذي شاب القانون القديم والذي اكتنفه غموض في طريقة التمويل والجهات الممولة وآلية صرف الأموال التي سيتم اقتراضها على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، كشفت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي تراجع قيمة إصدارات البنك من سندات وتورق مقابل خلال 2019 بنسبة 4.70 في المئة على أساس سنوي. وسجلت إصدارات المركزي من السندات 8.71 مليارات بالعام الحالي، مقابل 9.14 مليارات دينار في 2018 وبتراجع قدره 430 مليون دينار.