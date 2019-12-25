عربيات ودوليات

القدس – الوكالات: كشف تقرير صحافي اسرائيلي أن خطط رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بضم غور الأردن دخلت مرحلة «تجميد عميق» اثر قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس أن الجلسة الأولى للجنة مشتركة بين الوزارات لمناقشة «توسيع السيادة الاسرائيلية» لتشمل المنطقة ألغيت الأسبوع الماضي، قبل ساعات من الموعد المقرر لانعقادها، بعد أن اتضح أن اعلان الجنائية الدولية قرارها وشيك. وحسب الصحيفة فإن مسؤولين حكوميين يخشون من أن يؤدي المضي قدما في خطط ضم غور الأردن الى تصعيد المواجهة مع الجنائية الدولية. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصدر لم يذكر اسمه «بسبب قرار المدعية العامة في لاهاي، ستدخل مسألة ضم غور الأردن في تجميد عميق». والجمعة أعلنت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة عن وجود «أساس» للمضي قدما في التحقيق بارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك سياسة الاستيطان الاسرائيلية وحرب غزة 2014 والرد الاسرائيلي على الاحتجاجات على حدود قطاع غزة. كما جاء في تقرير بنسودة أنها «تابعت بقلق المقترحات المقدمة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي سيتم تقديمها للكنيست، بشأن قيام اسرائيل بضم غور الأردن في الضفة الغربية». الى ذلك دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بخصوص شرعية الاستيطان واعتباره قرارا صحيحا. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، امس ان بومبيو أطلق على الضفة الغربية «يهودا والسامرة» ودعا الى انشاء المستوطنات المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لاتتعارض مع القانون الدولي، مكررا مقولات لرئيس الوزراء الاسرائيلي ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا. وقالت انها «تعتبر هذه التصريحات معادية للسامية فانكار وجود حق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وانكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، اضافة الى المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية انجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما».

وتابعت «لم يكتف بومبيو بذلك بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

