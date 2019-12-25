عربيات ودوليات

القدس - الوكالات: كشفت صحيفة «هآرتس» امس ان الشرطة الاسرائيلية حاولت اتهام متظاهرين فلسطينيين «مجهولين» بالتسبب في جرح سيدة فلسطينية هشّم جندي اسرائيلي من وحدة «حرس الحدود» جمجمتها بعد اقتحام العيسوية في محاولة لاعتقال طفلها. وقالت رينا درباس (36 عامًا)، إن الحادث وقع قبل شهر ونصف الشهر، حين كانت تحاول حماية طفلها من الاعتقال بعد اقتحام منزلها وتخليصه من أيدي الجنود، حين ضربها أحدهم على وجهه ورأسها بـ «عقب البندقية» ما أدى لسقوطها على الأرض وفقدانها للوعي. ونُقلت درباس بعد ذلك الى مستشفى هداسا عين كارم، وأظهرت الفحوصات وجود كسر في عظام الجمجمة والأنف، وأجريت لها عملية جراحية معقدة لزراعة البلاتين، وخضعت لعملية جراحية لتجميل الأنف. وقالت «هآرتس» انه وعلى الرغم من تقديم رينا وزوجها شكوى أمام مكتب تحقيقات الشرطة الا أن المحققين حاولوا اقناعها أنها أصيبت بحجر من فلسطيني كان بالمكان وفي مرات أخرى حاولوا اقناعها أنها أصيبت بالخطأ عند رفع الجندي السلاح للتصدي لحجر ألقي تجاهه.

