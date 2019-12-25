عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: أعلنت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، عن أن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين وصل الى 3,520,726 سائحا خلال العام 2019، بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018، حيث تصدرت الجنسيات الأميركية، والروسية، والرومانية، والبولندية، والايطالية، كأكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين. ‎كما تصدرت الجنسيات البولندية، والرومانية، والأميركية، والايطالية، والهندية، كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.

جاءت أقوال الوزيرة معايعة، عشية احتفالات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، مشيرة الى ان شعار العيد لهذا العام كان الميلاد رسالة فرح، وبالرغم من كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال، الا أن شعبنا مصمم على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الفدائي الفلسطيني الأول ليرسل رسالة سلام الى العالم أجمع.

