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بيروت – الوكالات: قال البطريرك الماروني، بشارة الراعي، أمس، ان شعب لبنان ينتظر من المسؤولين السياسيين «هدية العيدين».

وأوضح الراعي في رسالة وجهها عشية عيد الميلاد، أن الهدية هي حكومة جديدة تضم أشخاصا من أصحاب الاختصاص والنزاهة والكفاءة، ويضعون البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي والانمائي والاجتماعي»، ويقصد البطريرك في رسالته بالعيدين، عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية.

وقال الراعي «الشعب عبّر بشبابه وكباره، برجاله ونسائه عما يعاني من أوجاع، وما يتطلب من اصلاحات، وذلك في ثورة ايجابية لم تهدأ منذ سبعين يوما»، متمنيا «ألا تصبح ثورة سلبية هدامة».

وتابع «الثورة الايجابية تتعاون مع الجيش والقوى الأمنية وتحترمها، وتخفف من الأعباء والنتائج السلبية عن كاهل المواطنين في حق التنقل والعمل».

وأضاف: «حكامنا يرفضون تداول السلطة منذ عشرات السنين، بل يتحاصصونها ومال الشعب هدرا ونهبا مسرفين في الصرف ومراكمين الديون على الدولة بمختلف أنواعها. فأوصلوا الدولة الى الانهيار الاقتصادي والمالي، وأوقعوا أكثر من ثلث الشعب اللبناني في حالة الفقر.

من جهته، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ان حركة «أمل» و«حزب الله»، قدما كل التسهيلات لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتأليف حكومة جديدة، لكنه أصر على الرفض.

ولفت بري، الى أنه سبق لحركة «أمل» و«حزب الله» أن قدما كل التسهيلات الممكنة للحريري ليتولى تأليف الحكومة الجديدة، موضحا أنه اقترح عليه أن تتكون التشكيلة الحكومية من 24 وزيرا يتوزعون بين 18 تكنوقراط و6 سياسيين فقط، وأضاف أنه «حتى اللحظة الأخيرة بقينا نحاول اقناعه بقبول خيار التكليف، وآخر محاولة قام بها الخليلان (وزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل) لحضه على عدم الانسحاب و«ما كان ناقص بعد الا نبوس ايدو»، لكنه أصر على الرفض، خصوصا بعد قرار «القوات اللبنانية» بعدم تسميته.

وقال بري ان «أمل» و«حزب الله» فعلا المستحيل لعودة الحريري، مبديا استغرابه من التحركات الاحتجاجية التي يقوم بها أنصار الحريري في الشارع اعتراضا على عدم تكليفه.

وبحسب صحف محلية، فقد وجه بري نصيحة الى الحريري خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما في عين التينة، قائلا له: «لا تلعب بالنار يا دولة الرئيس. ممكن تظبط معك مرة، بس هيدا لا يعني أن النار لعبة». من جهة أخرى، أكد بري الاستعداد لتقديم كل الدعم لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، مشيرا الى الاختلاف في وجهات النظر بينهما بشأن تشكيل «حكومة اختصاصيين مستقلين»، مؤكدا أنه «في أرقى الديموقراطيات يتم اختيار وزراء حزبيين الى جانب الاختصاصيين»، مضيفا أن «الأحزاب اللبنانية لديها شخصيات تتحلى بالشفافية والنظافة».

واذ أكد بري أن حركة «أمل» و«حزب الله» سيشاركان في الحكومة المقبلة، حتى لو أصر «تيار المستقبل» و«الحزب الاشتراكي» و«حزب القوات» على عدم المشاركة، دعا دياب الى السعي لتمثيل الجميع في الحكومة حتى أولئك الذين امتنعوا عن تسميته خلال الاستشارات».

وكان دياب وعد بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، معربا عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أميركي. وأكد دياب أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز، وقال: «نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، ان كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة».

واندلعت احتجاجات في لبنان في الـ17 من أكتوبر الماضي، اثر اعلان حكومة رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، نيتها فرض ضرائب على مكالمات «واتساب»، وكانت بمثابة القشة التي قمصت ظهر البعير في تحمل اللبنانيين لتردي الأوضاع في بلادهم.

