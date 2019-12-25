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طهران– الوكالات: اعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية على أكبر صالحي أن الجمهورية الاسلامية مستعدة لصياغة وثيقة تنفي فيها طهران امتلاكها أسلحة نووية، وتؤكد أن أغراض البرنامج النووي الايراني سلمية.

وذكرت وكالة أنباء مهر «الحكومية أن علي أكبر صالحي قال في مؤتمر صحافي» ان الفكرة هي أن يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على ايران، وأن تعلن طهران بالمقابل أنها لن تحاول الحصول على الأسلحة النووية.

وأضاف صالحي أن «الرئيس يمكنه التوقيع على فتوى من المرشد الأعلى (آية الله علي خامنئي) لحظر الأسلحة النووية، وأن دول مجموعة الخمسة زائد واحد يمكنها أيضا التوقيع على الوثيقة حتى يمكن رفع العقوبات».

وكانت دول مجموعة «5+1» التي تضم الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدول وألمانيا قد وقعت مع ايران اتفاقية في العام 2015، لفرض قيود على البرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية. وفي 2018 قرر الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاقية، وفرض عقوبات أميركية على طهران، مطالبا باتفاق نووي أفضل وتوقف طهران عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المنطقة.

وكشف صالحي أن مفاوضات الرئيس حسن روحاني مع نظيره الياباني الأسبوع الماضي في طوكيو، كانت تتعلق بنفس فكرة التوقيع على وثيقة جديدة. ولم يقدم المسؤول الايراني تفاصيل أكثر، مشيرا الى أنه ليس على علم بتفاصيل المحادثات التي جرت بين الجانبين.

وبحسب تقارير رسمية تعيش ايران حالة اقتصادية صعبة للغاية نتيجة للعقوبات الأميركية، وتجد طهران نفسها غير قادرة على بيع نفطها، أو جذب استثمارات، أو اجراء تبادل تجاري طبيعي مع دول العالم. وأقر علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الايرانية في وقت سابق أن العقوبات «لم يسبق لها مثيل»، وقال ان التضخم كان نتيجة هذه الضغوط. كما يُظهر أحدث تقرير لمنظمة الاحصاء الايرانية ارتفاع التضخم الشهري في ديسمبر الحالي.

لكن صالحي شدد على أن ايران لن تغيّر مبادئها في التفاوض بشأن الشق الفني من الاتفاق النووي، وأن أي عملية تفاوضية لن تشتمل على أي ضرر للمشروع النووي لبلاده.

وأضاف أن الدائرة الثانوية لمفاعل «آراك»، الذي يعمل بالمياه الثقيلة أصبحت جاهزة الآن، موضحاً أن دائرة المفاعل الأساسي التي تحتوي قلبه لا تزال قيد الانشاء.

والأحد، حذر الأميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، من أن بلاده سوف تتخذ خطوة أخرى «في خفض التزامها بالاتفاق، ان لم تنفذ أوروبا التزاماتها».

