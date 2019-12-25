عربيات ودوليات

فيينا- كونا: أكد رافائيل غروسي المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» امس أن الوكالة لم تتلق ردا من ايران بشأن توضيحات طلبتها على خلفية معلومات تتعلق بالعثور على جزيئات من اليورانيوم الطبيعي في مواقع غير معلنة قرب طهران. ونقلت صحيفة «دير ستنادارد» النمساوية عن غروسي القول ان قنوات الاتصال لاتزال مفتوحة بين الجانبين مشيرا الى أن الوكالة تبحث حاليا مع ايران جميع المسائل العالقة اعتمادا على مبدأ الحوار باعتباره افضل وسيلة للتواصل. وبشأن مدة الانتظار التي ستمنحها الوكالة لطهران قال غروسي ان «هذه الاسئلة تتضمن مسائل تقنية حيث تعمل الوكالة على معرفة الحقائق من خلال مختبراتها لتكون الصورة اوضح وأكثر مصداقية» موضحا ان «هذا العمل يتطلب بطبيعة الحال بعض الوقت». وأكد أن «هذا لا يعني ان الوكالة ستنتظر الى ما لا نهاية» موضحا في ذات الوقت ان «الاستفسارات التي وجهت لطهران كانت عملية وملموسة ولذا فان الوكالة تنتظر ايضا ان تكون الاجوبة عملية وملموسة ايضا دون الانتظار لفترة طويلة». وتطرق المدير العام الجديد للوكالة الى طريقته الخاصة في العمل مشيرا بهذا الخصوص الى ان استراتيجيته في العمل تختلف بطبيعة الحال عن طريقة المدير العام السابق الراحل يوكيا امانو الذي وافته المنية في اغسطس الماضي مشددا على «اهمية مواكبة الوكالة القرن الحادي والعشرين وان تكون منفتحة وعصرية ونشيطة».

