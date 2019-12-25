عربيات ودوليات

الرياض – «كونا»: أكد مجلس الوزراء السعودي أمس أن توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض يعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة. وأشاد المجلس في بيان عقب جلسته الاسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوقيع الاتفاقية رغبة في الوصول الى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار. وشدد المجلس على حرص خادم الحرمين على اكمال متطلباتها في اطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون الى التكامل. وعلى صعيد آخر شدد المجلس على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الاسلامي وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الاسلامي المشترك بوصفها بيتا جامعا للعمل الاسلامي منذ تأسيسها عام 1969 وصوتا موحدا للأمة الاسلامية. وبين المجلس أن المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الاسلامية.