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بغداد - الوكالات: بغداد - الوكالات: اقر البرلمان العراقي امس قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلب رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ اكتوبر الماضي فيما تواصلت التباينات بشأن تحديد الكتلة الاكبر في البرلمان.

وبعد سلسلة من الجلسات الماراثونية والخلافات العميقة اعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي امس موافقة النواب على قانون الانتخابات قائلا خلال الجلسة انه «لن يكون رئيس او اي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة».

وقال مصدر نيابي اضاف المصدر ان «القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل»، مشيرا الى «الغاء بعض الفقرات اثناء التصويت». وثارت خلافات حول المواد الخاصة وهي 15 و16 وصولا الى المادة 21. وقوبلت المادتان 15 و16 باعتراض كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان عليهما بعد انسحاب النواب الأكراد. وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة او عدة قوائم او الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة 16 على تقسيم العراق الى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.

وكانت جلسة البرلمان مقررة، صباح امس لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات وتم تأجيلها لساعات لعدم اكتمال النصاب. وفشل البرلمان في عقد الجلسة الاثنين لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض بنود القانون.

في غضون ذلك تباينت التصريحات في العراق بشأن تحديد الكتلة الاكبر في البرلمان والتي ستتولى ترشيح رئيس الحكومة المقبل حيث قالت مصادر ان الحلبوسي سلّم رئيس الجمهورية برهم صالح امس كتابا رسميا يحدد كتلة «تحالف البناء» على انها الكتلة الأكبر في البرلمان وبناء على ذلك سيختار التحالف مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. غير ان البرلمان تراجع لاحقا، ونفى مخاطبة الرئيس بهذا الشأن في حين ارسلت كتلة «سائرون» كتابا مقابلا تعلن فيه بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان. من جهة ثانية تضاربت الانباء حول مصير مرشح «تحالف البناء» لرئاسة الحكومة حيث قالت مصادر ان التحالف المدعوم من ايران يبحث عن بديل لمرشحه الاول قصي السهيل الذي اصبح خارج الحسابات بعد معارضة كبيرة من الشارع العراقي.

لكن الناطق باسم «تحالف الفتح» احمد الأسدي قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ان «البناء مستمر بالحوارات مع شركائه في التحالف فيما يتعلق بمرشح الكتلة الأكبر وسيحسم ترشيحه بشكل نهائي بعد ان تم تثبيت الكتلة الأكبر». وأشار الى ان «تحالف البناء» لديه اسماء بديلة يمكن طرحها لكنه متمسك بترشيح السهيل.

