عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تسببت الغارات الجوية ونيران المدفعية في نزوح أكثر من 120 ألف مدني في إدلب آخر معاقل المعارضة في سورية، وفقًا لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية.

وقال سليم طوسون ممثل سورية في المؤسسة التركية «إنها مسألة حياة أو موت» موضحًا أنه «نتيجة القصف العنيف على المنطقة، كان على المدنيين المغادرة. كان الخيار الذي واجهه المدنيون هو البقاء والقتل أو المغادرة باتجاه الشمال إلى المنطقة الحدودية. هذا هو أملهم الأخير».

وتخلق الحركة الجماعية للمدنيين شمالًا ضغطًا على المنطقة الممتدة من 15 إلى 30 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، التي تضم أكثر من مليون شخص، وفقًا لما قاله طوسون.

وأضاف طوسون: «كانت المنطقة مُتوترة بالفعل بسبب المساحة والموارد، اعتدنا أن نقول إنه لا توجد موارد كافية، والآن يمكننا أن نقول بسهولة إنه لا توجد موارد. نحن نرى خيامًا مخصصة لعائلة واحدة يسكن فيها ما يصل إلى 5 أسر». وحسب ممثل سورية في هيئة الإغاثة التركية، تم إخلاء بلدة معرة النعمان الجنوبية في محافظة إدلب بشكل شبه كامل. وأكد طوسون، الحاجة الماسة لتوفير المأوى والغذاء والتدفئة للنازحين. قائلًا «جميع الأشخاص الذين اضطروا للنزوح - عددهم بين 120 إلى 130 شخص - بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية للبقاء على قيد الحياة».

في غضون ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بوقف فوري للتصعيد العسكري شمال غربي سورية، مشيرًا أن العمليات الأخيرة أدّت إلى مقتل عشرات المدنيين وتشريد نحو 80 ألف شخص. جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك فجر امس. وأعرب الأمين العام عن «القلق إزاء المدى الذي ذهبت إليه العملية العسكرية، وإزاء ما يرد من تقارير بشأن الهجمات على طرق الإجلاء بينما يحاول المدنيون الفرار شمالًا إلى بر الأمان».وشدد على أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل الوحيد الموثوق به هو العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (لعام 2015)».

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف النظام السوري بدعم روسي غاراته الجوية وضرباته المدفعية في إدلب، رُغم أن المنطقة حددتها من قبل تركيا وروسيا وإيران بأنها «منطقة تهدئة» بينما قالت دمشق في وقت سابق إنها تستهدف الإرهابيين في إدلب.

وقتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال امس في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب سورية تؤوي نازحين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى مدرسة القرية ونواحيها.

ومنذ الخميس، سيطرت القوات السورية على 46 قرية في المنطقة، وفق المرصد، وباتت قريبة من من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب. وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن «قوات النظام تبعد الآن أربعة كيلومترات عن معرة النعمان».وقال المرصد أن الجهاديين والمقاتلين المعارضين استعادوا امس السيطرة على قرية تل مناس وقرية أخرى مجاورة.وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم نازحون من مناطق أخرى.

