عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعت تونس الى عقد مؤتمر تأسيسي يجمع كل الاطراف الليبية ويفضي الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تفرز سلطة تحظى بدعم واسع من الشعب الليبي وتتولى حل الازمة في ليبيا. وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء عقب لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بمجموعة من النخب الليبية من مختلف المكونات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي في إطار «المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية» حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية وأفق الحل السياسي للازمة هناك.

واكدت ان جميع الحاضرين اتفقوا على تفويض الرئيس التونسي لرعاية حل شامل للخلاف الليبي وفقا لمبادئ تتضمن دعوة كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية الدولية وذلك بالانتقال من هذه الشرعية إلى شرعية ترتكز على سند شعبي.

وشددت على ان الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبيا (داخليا) دون إقصاء أو تهميش لأي طرف مهما كانت انتماءاته السياسية أو الفكرية أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبية موحدة ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة. ودعا البيان الى العمل على الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضم كل مكونات الطيف السياسي والاجتماعي واعتماد قانون مصالحة وطنية شاملة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة.

في غضون ذلك أكدت الولايات المتحدة الأميركية امس التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها مطالبة أطراف الأزمة الليبية وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع. وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، عبر حسابها الرسمي على تويتر «حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة حماية الاستقلال، بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي».

?وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا.

وفي هذا السياق أعلنت روسيا امس أنها اتفقت مع تركيا على العمل من اجل تسوية الازمة في ليبيا ومواصلة الاتصالات لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان ان الجانبين اتفقا في ختام مشاورات اجراها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره التركي سيدات اونيل في موسكو على العمل المشترك لتسوية النزاع في ليبيا.

في المقابل أعلنت إسرائيل معارضتها الاتفاق الذي وقعته ليبيا وتركيا الشهر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في شرق البحر المتوسط. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، لكنه أكد أن الاتفاق لن يؤدي على الأرجح إلى صراع مع تركيا.

ويحدد الاتفاق ممرا للحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، ما يمهد على الأرجح لعمليات تنقيب عن النفط والغاز.

