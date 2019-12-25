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واشنطن- أ. ف. ب: دخلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في سجال مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل حول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وقالت بيلوسي رئيسة مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية إنها لم تستكمل بعد تشكيل فريق عملها لمواكبة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ. وكتبت في تغريدة «لا يمكن لمجلس النواب أن يختار ممثليه في إجراءات العزل قبل أن نعرف ماهية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ».

وسيشكل مجلس النواب فريق ادعاء في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تبدأ في يناير. ويتمتّع الجمهوريون بغالبية في المجلس حيث يشغلون 53 مقعدا من أصل مئة. ولم تسلّم بيلوسي لائحة الاتّهام التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي وتضّم اتهامين لترامب وسط خلاف مع ماكونل حول شكل المحاكمة. ويطالب الديموقراطيون بإدلاء أربعة مستشارين (حاليين وسابقين) للبيت الأبيض على صلة مباشرة بملف أوكرانيا بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ. وكان ترامب قد منع المستشارين الأربعة المعنيين من الإدلاء بشهاداتهم امام مجلس النواب. ويعتبر الديموقراطيون أن مثول هؤلاء سيعزز موقف الحزب في المحاكمة امام مجلس الشيوخ، حيث يتطلب عزل الرئيس غالبية ثلثي المجلس. وقالت بيلوسي إن «الرئيس ترامب حجب شهوده ووثائقه عن مجلس النواب وعن الشعب الأميركي على خلفية شكاوى زائفة من إجراءات مجلس النواب»، وتساءلت «ما هي حجّته الآن؟».

وقال ماكونل خلال مقابلة مع محطة «فوكس» التلفزيونية إن بيلوسي «تعتقد على ما يبدو أنها يمكنها أن تملي علينا كيف نجري المحاكمة».وتابع «لم نستبعد (مثول) الشهود»، مضيفا أنه يريد تطبيق القواعد نفسها التي اعتمدت في محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وقال ماكونل «يتم الاستماع للمرافعات الافتتاحية ثم هناك فترة أسئلة مكتوبة، وفي تلك المرحلة من محاكمة كلينتون توصلنا لقرار بشأن أي شاهد نستدعي». وأضاف «ما كان صالحا بالنسبة للرئيس كلينتون سيكون صالحا للرئيس ترامب».

