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القاهرة- الوكالات: أعلنت السلطات المصرية حالة التأهب القصوى استعداداً لاحتفالات أعياد الميلاد. وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بجميع محافظات الجمهورية، استعداداً للاحتفالات بأعياد الميلاد، وتأمين المحتفلين سواء من المصلين أو من المترددين على الكنائس والأديرة. وقالت إنه تم اعتماد خطة تشارك فيها جميع قطاعات الوزارة، تتضمن نشر قوات التدخل والانتشار السريع إلى جانب القوات الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة على مدار الساعة، لرصد ومراقبة الحالة الأمنية لتوفير أجواء آمنة. وأضافت الوزارة أن كل مديريات الأمن بالمحافظات شهدت انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء. وشملت الخطط الأمنية، وفق ما ذكرت الداخلية المصرية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات ونقاط التفتيش، مضيفة أنه تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين. وأشارت إلى أنه تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة والحماية المدنية لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكل المستويات الإشراقية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.