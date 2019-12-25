دوليه

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لنادي إيفرتون، صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي، اول من امس أنه يسعى إلى قيادة الفريق إلى إحدى المسابقتين القاريتين، معترفا بأن ذلك «لن يحدث بين عشية وضحاها». وقال أنشيلوتي الذي عيِّن السبت مدربا لإيفرتون، في مؤتمره الصحافي الأول مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول «هناك الكثير من الفرق الرائعة هنا ، لكننا نريد أن نكون طموحين.

نريد أن نكون منافسين و(التأهل) إلى المسابقات القارية سيكون جيدا».لكن المدير الفني الإيطالي الذي تحدث باللغة الإنكليزية، أضاف أيضا أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت، ولن يحدث بين عشية وضحاها».وردا على سؤال حول سبب قبوله للمنصب بعد مسيرة تدريبية أشرف خلالها فقط على أفضل الفرق الأوروبية، يوفنتوس وميلان وتشلسي الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ونابولي، أجاب أنشيلوتي بأن طموح النادي هو ما دفعه الى ذلك.

