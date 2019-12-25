دوليه

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن ناديه توتنهام الانكليزي سيستأنف طرد لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين ببطاقة حمراء مباشرة خلال اللقاء ضد ضيفه تشلسي ضمن المرحلة 18 من الدوري الانكليزي.

وطرد الدولي الكوري الجنوبي في الدقيقة 62 من اللقاء الذي خسره فريقه بثنائية نظيفة الأحد، بسبب «سلوك عنيف» أظهرته تقنية المساعدة بالفيديو «في ايه آر».وقام سون بركل لاعب تشلسي الألماني أنطونيو روديغر، ردا على عرقلته من قبل الأخير من دون أن يتم احتساب خطأ لصالحه. ولم يعاقب الحكم الرئيسي أنطوني تايلور سون بداية، قبل أن يرفع في وجهه بطاقة حمراء مباشرة بعدما أظهرت تقنية الفيديو قيامه بـ «سلوك عنيف».

وأثار قرار الطرد غضب مورينيو، المدرب السابق لتشلسي، لاسيما وان البطاقة الحمراء كانت الثانية بحق الكوري الجنوبي هذا الموسم. وقال البرتغالي أول من امس «آمل في ألا يعاقب سون خمس مرات المرة الأولى عندما عرقله روديغر (ولم يحتسب خطأ لصالحه)، المرة الثانية عندما طرد، المرة الثالثة ستكون بغيابه عن لقاء برايتون، الرابعة بغيابه أمام نوريتش والخامسة بغيابه أمام ساوثمبتون»، في إشارة الى إيقافه ثلاث مباريات بسبب الطرد المباشر..

