دوليه

رأى يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، أول من امس أن «المانشافت» لن يكون من بين المنتخبات المرشحة للفوز بمسابقة كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل، معتبرا انه «بحاجة للتطور أكثر». وأسفرت قرعة كأس أوروبا التي تقام نهائياتها بين 12 يونيو و12 يوليو 2012 في 12 مدينة، عن وقوع المنتخب الألماني في مجموعة «الموت» السادسة إلى جانب فرنسا بطلة العالم البرتغال بطلة أوروبا، بالإضافة لفريق رابع يحدد لاحقاً من الملحق.

وقال لوف في تصريح لوكالة «سيد» الرياضية التابعة لوكالة فرانس برس «يجب أن نكون واقعيين، على فريقنا التطور أكثر. تطورنا، فرديا وجماعيا، لم يصل إلى قمته، فنحن لا نزال بحاجة إلى وقت. يجب ألا ننسى أن هناك منتخبات تشكيلاتها ثابتة منذ فترة أطول ما يجعلها متقدمة علينا، على وجه الخصوص فرنسا وهولندا وإنكلترا وإيطاليا».

