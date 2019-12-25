دوليه

أبدى المهاجم الدولي الفرنسي الواعد كيليان مبابي رغبته في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، مؤكدا أنه يتطلع إلى ذلك باتفاق مع فريقه باريس سان جرمان دون الحاجة لـ»صدام» معه. وقال مبابي (21 عاما) في حديث لمجلة «فرانس فوتبول»، المشاركة في الألعاب الأولمبية، لا أتحكم في كل شيء. بالطبع أريد أن أشارك، لكن إذا كان فريقي الذي أرتبط معه بعقد، لا يريدني أن أذهب، فلن أدخل في صدام معه». وأضاف «سنتحدث قريبا عن ذلك مع ليو (المدير الرياضي لباريس سان جرمان الدولي البرازيلي السابق ليوناردو)»، في حين بدا الأخير غير متحمس إلى حد ما بشأن هذا الموضوع.واعتبر ليوناردو أنه لا يجب أن يكون اختيار محتمل لمبابي للمشاركة في طوكيو (من 23 يوليو إلى 8 أغسطس) على حساب صحته، في وقت سيخوض فيه المهاجم الدولي منافسات كأس أوروبا 2020 مع ابطال العالم (من 12 يونيو إلى 12 يوليو)، وسيبدأ فريقه سان جرمان موسمه الجديد في الثامن من أغسطس.

