دوليه

أفادت تقارير صحافية إنكليزية عن توقيف مشجع لتشلسي على خلفية اساءات عنصرية وجهها الى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين خلال مباراة فريقه توتنهام ضد ضيفه اللندني ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز، شهدت أيضا اساءات لمدافع تشلسي الألماني أنطونيو روديغر. وأثارت المباراة ضجة واسعة بسبب الاساءات العنصرية لروديغر من قبل مشجعي توتنهام، بعد حادثة على أرض الملعب بينه وبين سون أدت الى طرد الأخير بعد العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو «في ايه آر».

وتوقف اللقاء لبعض الوقت في الشوط الثاني بسبب الاساءة للمدافع ذي البشرة السوداء، مع اطلاق القيمين على الملعب نداءات عبر مكبرات الصوت قالوا فيها إن «تصرفا عنصريا من قبل المشجعين يؤثر على المباراة».

