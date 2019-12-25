دوليه

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي أول من امس تعيين جوسيبي ياكيني مدربا له خلفا لفينتشينزو مونتيلا الذي أقيل من منصبه في نهاية الأسبوع في ظل تراجع أداء الفريق. وسيخلف المدرب البالغ من العمر 55 عاما، مونتيلا الذي أقيل السبت غداة الخسارة أمام روما 1-4 في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي، وتراجع الفريق الى المركز 15 في الترتيب، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية الى الهبوط للدرجة الثانية. وقال مالك فيورنتينا روكو كوميسو «الترتيب الحالي للفريق أرغمنا على تغيير المدرب»، موضحا ان اختيار ياكيني يعود «لارتباطه بفلورنسا وفيورنتينا. علينا أن نبقى موحدين ونعود الى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن».ودافع ياكيني عن ألوان فيورنتينا خلال مسيرته كلاعب، وخاض في صفوفه 127 مباراة بين العامين 1989 و1994.وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2002، تولى ياكيني الإشراف على أندية إيطالية عدة أبرزها سمبدوريا وباليرمو وساسوولو وأودينيزي.