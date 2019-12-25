دوليه

اكتسح الأهلي منافسه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 24 نقطة في قمة الترتيب جمعها من 8 مباريات ومتقدما على المقاولون العرب الوصيف بفارق نقطتين و4 نقاط عن الاتحاد الثالث. بدأت المباراة بهدوء كبير في ظل التحفظ من الطرفين وحاول الأهلي السيطرة وصناعة الخطورة مبكرا لكن فريق الاتحاد نجح في حماية مرماه. وكاد أحمد الشيخ أن يتقدم لفريقه في الدقيقة 13 بعد مجهود فردي من الجهة اليسرى واختراق دفاعات الفريق السكندري أعقبه بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن. وأهدر سيسيه فرصة في الدقيقة 36 بعد عرضية من الجهة اليسرى حولها برأسية باتجاه مرمى الأهلي لكن الحارس محمد الشناوي أبعد الكرة. وأرسل علي معلول عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 45+3 داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد الشيخ بيسراه ليرسلها إلى الشباك مباشرة معلنا تقدم الأهلي. وأهدر السولية فرصة إضافة هدف ثاني في الدقيقة 52 بعد تمريرة من أفشة انفرد على إثرها ليسدد كرة مرت بجوار القائم بقليل. وسجل أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 53 بعد تمريرة عرضية من أجاي واعترض الاتحاد بشدة على الحكم لوجود حالة تسلل واضحة أكدها الخبراء عقب اللقاء. وأضاف البديل وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد عرضية متقنة من محمد هاني. واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بسبب لمس مدافع الاتحاد السكندري الكرة بيده وسط اعتراضات جديدة من «زعيم الثغر» بداعي أن الكرة اصطدمت بصدر اللاعب أولا وذهبت ليده لكن الحكم أصر على قراره ليسدد علي معلول الكرة في الدقيقة 73 بيسراه على يمين الحارس عماد السيد معلنا عن هدف رابع للأهلي. وحقق المقاولون العرب فوزا مهما على حساب الإسماعيلي بهدفين نظيفين، ليتقدم للوصافة بـ22 نقطة فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة ليظل في المركز التاسع.