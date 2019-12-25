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تنطلق اليوم منافسات النسخة السابعة والعشرين من مسابقة كأس ولي العهد بإقامة 3 لقاءات ضمن المجموعة تجمع التضامن مع اليرموك على ستاد ناصر العصيمي، والساحل مع خيطان على ستاد ثامر، والفحيحيل مع السالمية على ستاد عبدالله الخليفة، وتضم المجموعة كذلك فريق الكويت حامل اللقب الذي جنبته القرعة خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وتبرز مواجهة السالمية مع الفحيحيل بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه «السماوي» وإلحاقه الهزيمة الأولى بالكويت ومشاركته الصدارة في الجولة الماضية من الدوري، وشكل هذا الفوز دافعاً كبيراً لفريق المدرب الوطني سلمان عواد الذي يتطلع لتجاوز الفحيحيل في مواجهة الليلة لبلوغ الدور ربع النهائي.

ويقدم السالمية عروضاً جيدة منذ تولي عواد مهمة تدريب الفريق رغم انتقال لاعبيه الفلسطيني عدي الدباغ والأردني عدي الصيفي إلى القادسية، واصابة أكثر من لاعب ابرزهم النجم الصاعد مبارك الفنيني وعايد العنزي وفيصل العنزي الذي يمر حالياً بمرحلة التجهيز للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتألق في صفوف السالمية المخضرم مساعد ندا الذي نال إشادة واسعة بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مواجهة الكويت، كما برز الشاب حمد القلاف ومحمد السويدان والبرازيلي أليكس ليما ومواطنه فابيانو.

في المقابل، لا يبدو الفحيحيل في أفضل أحواله بعد خسارته امام الجهراء في دوري الدرجة الأولى وتراجعه إلى المركز الأخير، لكنه يبحث عن مفاجأة أمام السماوي، خصوصاً أن الفائز في المباراة سيلتقي مع الفائز من لقاء الساحل مع خيطان، في الوقت الذي يطمح فيه الساحل إلى استغلال نتائجه المميزة في الدوري الممتاز وتخطي عقبة خيطان الذي يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.

وفي اللقاء الثالث، تتكافأ الفرص بين التضامن واليرموك مع أفضلية بسيطة للاول الذي يحتل المركز الثامن في الدوري، بينما يأتي اليرموك في المركز الأخير دون أي فوز، وتواجه الفريقان مرة واحدة في الدوري وانتهى بفوز التضامن 2-1. وتستكمل منافسات الدور التمهيدي غداً بإقامة 4 لقات ضمن المجموعة الثانية تجمع برقان مع كاظمة، والجهراء مع الصلبيخات، والشباب مع النصر، والقادسية مع العربي.

ويحمل القادسية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 9 ألقاب، بفارق لقبين عن الكويت والعربي (7 ألقاب لكل منهما)، فيما حقق السالمية البطولة مرتين وكاظمة مرة واحدة.

